У Харкові 9 жовтня потеплішає до +23 °С: прогноз погоди

Люди гуляють у парку Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові завтра, 9 жовтня, очікується тепла осіння погода без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься до +23 °С, а вночі та вранці місто огорне слабкий туман. В деяких районах області буде ще тепліше, однак місцями синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

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Допис Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові 9 жовтня

У п'ятницю в Харкові очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці можливий слабкий туман. Упродовж дня температура повітря буде досить високою для жовтня. У нічні години стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 °С. Вдень повітря прогріється до +21…+23 °С. Вітер уночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, а вдень зміниться на південно-західний та посилиться до 7–12 м/с.

Погода у Харківській області 9 жовтня

На Харківщині також переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів. У нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься слабкий туман, який може погіршувати видимість на дорогах.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, а вдень підніметься до +20…+25 °С. Уночі вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Вдень переважатиме південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с. Місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с, тому варто бути обережними поблизу дерев і нестійких конструкцій.

Температурні рекорди у Харкові

За багаторічними спостереженнями Харківського гідрометцентру, 8 жовтня у місті фіксували як заморозки, так і доволі високу для середини осені температуру. Кліматичні дані охоплюють період із 1945 до 2025 року. Найнижчу температуру цього дня зафіксували у 1949 році, коли повітря охололо до -5,1 °С. Натомість найтеплішим 8 жовтня був у 1984 році. Тоді температура піднялася до +22,2 °С. Середньодобова температура для 8 жовтня за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +10,7 °С.

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Погода у найближчі дні

У суботу, 10 жовтня, на Харківщині стане прохолодніше. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Температура становитиме +8…+13 °С уночі та +13…+18 °С удень. Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. У неділю, 11 жовтня, опадів не прогнозують. Уночі температура знизиться до +4…+9 °С, зате вдень знову потеплішає до +17…+22 °С. Вітер буде південно-східний, 5–10 м/с.

У понеділок, 12 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі повітря охолоне до +8…+13 °С, а вдень прогріється до +18…+23 °С. Вітер південний, 5–10 м/с. У вівторок, 13 жовтня, погодні умови істотно не зміняться. Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі становитиме +8…+13 °С, вдень +18…+23 °С. Південно-східний вітер посилиться до 7–12 м/с.

Підготовка до зими у Харкові

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов розповів під час спілкування з журналістами Новини.LIVE, що через російські удари на місто очікує важкий опалювальний сезон. Адже РФ напередодні запуску сезону посилила удари по енергетиці.

Водночас, як заявив Ігор Терехов, Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.