В Харьков завтра придет солнечная погода с потеплением до +17°C

Весенняя погода.

В Харьковской области 28 марта сохранится облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, а температура днем поднимется в среднем до +17 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от синоптиков Укргидрометцентра.

Погода в Харьковской области в субботу 28 марта

В субботу, 28 марта, на территории Харьковской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков по региону не ожидается. В ночное и утреннее время местами возможен туман. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха по области составит +4...+9 °C, днем — +11...+17 °C.

Погода в Харьковской области 28 марта.

В Харькове погодные условия будут подобными. В течение суток существенных осадков не предвидится, а ночью и утром возможен слабый туман. Ветер также северо-восточного направления, со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы в городе прогнозируют +5...+7 °C, в дневные — +13...+15 °C.

