Головна Харків У Харків завтра прийде сонячна погода з потеплінням до +17°C

У Харків завтра прийде сонячна погода з потеплінням до +17°C

Дата публікації: 27 березня 2026 14:56
У Харків завтра прийде сонячна погода з потеплінням до +17°C
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області 28 березня утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями очікується туман, а температура вдень підніметься в середньому до +17 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Укргідрометцентру.

Погода в Харківській області у суботу 28 березня

У суботу, 28 березня, на території Харківської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Суттєвих опадів по регіону не очікується. У нічний і ранковий час подекуди можливий туман. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. Уночі температура повітря по області становитиме +4...+9 °C, удень — +11...+17 °C.

Погода у Харківській області 28 березня. Фото: скриншот

У Харкові погодні умови будуть подібними. Протягом доби істотних опадів не передбачається, а вночі та зранку можливий слабкий туман. Вітер також північно-східного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години в місті прогнозують +5...+7 °C, у денні — +13...+15 °C.

Також у Харківській області станом на п'ятницю, 27 березня, зафіксували падіння цін на два види пального. Новини.LIVE дослідили, на яких АЗС найвигідніше заправити авто.

Окрім того, стали відомі тарифи на комунальні послуги у Харкові з 1 квітня. Деякі види послуг можуть змінитися в ціні через коливання на рикну пального.

Харків Харківська область прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
