Трамваи и троллейбусы Харькова 1 августа: изменения в маршрутах

Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове сегодня, 1 августа, временно изменится график движения нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 из-за работ "Харьковоблэнерго". Часть маршрутов сократят, некоторые троллейбусы будут курсировать по измененным схемам. Для пассажиров также запустят временные автобусы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Что изменится

В это время трамваи не будут курсировать по проспекту Байрона и улице Морозова — от разворотной площадки "Ул. Одесская" до улицы Мухачева. Трамваи № 5 и № 8 будут следовать до улицы Мухачева вместо разворотной площадки "Ул. Одесская".

Также изменят маршруты троллейбусов, не имеющих достаточного запаса автономного хода. Ограничения коснутся проспекта Байрона, проспекта Александровского, улиц Харьковских дивизий, Петра Григоренко, бульвара Богдана Хмельницкого и части проспекта Героев Харькова.

Изменения в движении троллейбусов

Троллейбус №1 будет курсировать от разворотного круга "28 микрорайон" до станции метро "Защитников Украины" по измененной схеме. На маршруте №3 часть троллейбусов будет работать в обычном режиме, но с увеличенным интервалом. Остальные машины будут следовать по маршруту №6 — от улицы Университетской до железнодорожной станции "Основа".

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Троллейбус №7 будет курсировать между разворотной площадкой "Восточная" и станцией метро "Армейская" по измененной схеме.

Маршрут №35 сократят до участка от Северной Салтовки до станции метро "Турбоатом". №57 будет курсировать от станции метро "Академика Барабашова" до "Турбоатома". Троллейбус №59 будет двигаться по маршруту №3 — от улицы Университетской до разворотной площадки "Ул. Двенадцатого апреля". Маршруты №13 и №25 временно не будут работать.

Временные автобусы

Чтобы компенсировать изменения, по городу будут курсировать автобусы №8, №13 и №95. Автобус №8 соединит разворотную площадку "Ул. Одесская" с улицей Мухачева через проспект Байрона и улицу Морозова. Автобус №13 будет курсировать от парка "Встреча" до станции метро "Турбоатом" через улицу Харьковских дивизий и проспект Героев Харькова.

Автобус № 95 будет курсировать между железнодорожной станцией Рогань и районом проспекта Героев Харькова. Он будет проходить по улицам Роганской, 92-й бригады, Луи Пастера, Двенадцатого апреля и проспектам Александровскому, Индустриальному и Героев Харькова.

Бесплатный проезд

С начала полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте Харькова остается бесплатным. Как отмечает мэр Игорь Терехов, в условиях постоянного прифронтового статуса и угрозы обстрелов транспортная система — и прежде всего метрополитен — выполняет роль объекта гражданской защиты и укрытия. Именно поэтому возвращение платы за проезд пока не планируется.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 августа 2026 года для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. В то же время некоторые потребители могут сократить расходы на электроэнергию благодаря льготному тарифу и двухзонному счетчику.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.