Трамваї й тролейбуси Харкова 1 серпня: зміни маршрутів

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові, сьогодні, 1 серпня тимчасово змінять роботу кількох трамвайних і тролейбусних маршрутів. Обмеження діятимуть із 9:00 до 17:00 через роботи "Харківобленерго". Частину маршрутів скоротять, деякі тролейбуси курсуватимуть за зміненими схемами. Для пасажирів також запустять тимчасові автобуси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Що зміниться

У цей час трамваї не курсуватимуть проспектом Байрона та вулицею Морозова — від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова. Трамваї №5 та №8 прямуватимуть до вулиці Мухачова замість розворотного кола "Вул. Одеська".

Також змінять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу. Обмеження стосуватимуться проспекту Байрона, проспекту Олександрівського, вулиць Харківських Дивізій, Петра Григоренка, бульвару Богдана Хмельницького та частини проспекту Героїв Харкова.

Зміни тролейбусів

Тролейбус №1 курсуватиме від розворотного кола "28 мікрорайон" до станції метро "Захисників України" за зміненою схемою. На маршруті №3 частина тролейбусів працюватиме у звичайному режимі, але з більшим інтервалом. Інші машини прямуватимуть за маршрутом №6 — від вулиці Університетської до залізничної станції Основа.

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Тролейбус №7 курсуватиме між розворотним колом "Східне" та станцією метро "Армійська" за зміненою схемою.

Маршрут №35 скоротять до ділянки від Північної Салтівки до станції метро "Турбоатом". №57 курсуватиме від станції метро "Академіка Барабашова" до "Турбоатома". Тролейбус №59 рухатиметься за маршрутом №3 — від вулиці Університетської до розворотного кола "Вул. Дванадцятого Квітня". Маршрути №13 та №25 тимчасово не працюватимуть.

Тимчасові автобуси

Щоб компенсувати зміни, містом курсуватимуть автобуси №8, №13 та №95. Автобус №8 з’єднає розворотне коло "Вул. Одеська" з вулицею Мухачова через проспект Байрона та вулицю Морозова. Автобус №13 курсуватиме від парку "Зустріч" до станції метро "Турбоатом" через вулицю Харківських Дивізій та проспект Героїв Харкова.

Автобус №95 працюватиме між залізничною станцією Рогань та районом проспекту Героїв Харкова. Він проходитиме через вулиці Роганську, 92-ї бригади, Луї Пастера, Дванадцятого Квітня та проспекти Олександрівський, Індустріальний і Героїв Харкова.

Безкоштовний проїзд

З початку повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті Харкова залишається безоплатним. Як зазначає міський голова Ігор Терехов, в умовах постійного прифронтового статусу та загрози обстрілів транспортна система — і насамперед метрополітен — виконує роль об'єкта цивільного захисту та укриття. Саме тому повернення плати за проїзд наразі не планується.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Водночас деякі споживачі можуть зменшити витрати на електроенергію завдяки пільговому тарифу та двозонному лічильнику.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.