В Харькове 9 мая люди несут цветы к мемориалу Славы: фото

В Харькове 9 мая люди несут цветы к мемориалу Славы: фото

Дата публикации 9 мая 2026 13:19
В Харькове 9 мая люди несут цветы к мемориалу Славы: фото
Люди возле мемориала Славы Мать-Родина в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

В Харькове сегодня, 9 мая, люди пришли к мемориалу Славы Мать-Родина в Лесопарке, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Несмотря на изменение официальной даты, некоторые украинцы продолжают приносить цветы к памятнику именно в этот день.

Об этом информируют журналисты Новини.LIVE с места событий.

У Харкові 9 травня люди несуть квіти до Меморіалу Слави
Люди возле мемориала Славы в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
У Харкові люди збираються біля меморіалу
Люди несут цветы к мемориалу. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Букети квітів у підніжжі меморіалу у Харкові
Люди возлагают цветы к мемориалу в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Харьковчане чтят память погибших родственников

Утром у мемориала в Харькове собрались горожане всех возрастов. Люди несут сирень, красные гвоздики, тюльпаны и весенние цветы. Часть посетителей приходит целыми семьями.

Люди йдуть з букетами алеєю
Харьковчане пришли семьями, чтобы возложить цветы к мемориалу. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Жінка спілкується з ветераном
Женщина разговаривает с ветераном. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Чоловік покладає квіти до меморіалу
Мужчина возлагает цветы к мемориалу. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Изменение даты победы над нацизмом во Второй мировой войне

В Украине официально отказались от советского формата празднования 9 мая после начала полномасштабной войны. В 2023 году Владимир Зеленский подписал указ, по которому 8 мая стало Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Чоловіки стоять біля меморіалу в Харкові
Мужчины стоят возле мемориала в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Жінка кладе квіти до меморіалу
Женщина кладет цветы к подножию мемориала. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Жінки йдуть до меморіалу
Люди идут по аллее. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарев

Теперь именно 8 мая в Украине официально чтят память погибших и жертв войны вместе с большинством европейских стран. Зато 9 мая в государстве отмечают День Европы.

Чоловіки стоять біля мемооріалу у Харкові
Мужчины возле памятника в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Квіти покладені до меморіалу у Харкові
Цветы у подножия мемориала. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Несмотря на это, для многих украинцев дата 9 мая остается личным днем памяти о родственниках, которые погибли или воевали во Второй мировой войне. Именно поэтому люди продолжают приходить к Мемориалу Славы и возлагать цветы.

Священники у Харкові
Священники возле мемориала в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Возле комплекса сегодня также усилили меры безопасности. На месте дежурят правоохранители.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове вчера, 8 мая, состоялось возложение цветов по случаю 81-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. В мероприятии на Мемориале Славы приняли участие городской голова Игорь Терехов, его заместители и главы районных администраций города. Участники церемонии возложили цветы к монументу и почтили память миллионов украинцев, погибших во время Второй мировой войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов поделился личной историей о своем отце, который прошел фронтовые дороги. Глава города признался, что в детстве считал отца-ветерана супергероем, которому неведом страх. Только с годами пришло понимание: те, кто видел ужасы войны, боялись так же, как и мы сейчас. Однако они скрывали это, чтобы подарить детям спокойное будущее.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
