Головна Харків У Харкові 9 травня люди несуть квіти до меморіалу Слави: фото

У Харкові 9 травня люди несуть квіти до меморіалу Слави: фото

Дата публікації: 9 травня 2026 13:19
Люди біля меморіалу Слави Мати-Батьківщина у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

У Харкові сьогодні, 9 травня, люди прийшли до меморіалу Слави Мати-Батьківщина у Лісопарку, щоб вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Попри зміну офіційної дати, деякі українці продовжують приносити квіти до пам’ятника саме цього дня.

Про це інформують журналісти Новини.LIVE з місця подій.

У Харкові 9 травня люди несуть квіти до Меморіалу Слави
Люди біля меморіалу Слави у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
У Харкові люди збираються біля меморіалу
Люди несуть квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
Букети квітів у підніжжі меморіалу у Харкові
Люди покладають квіти до меморіалу в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Харків'яни вшановують пам'ять загиблих родичів

Зранку біля меморіалу у Харкові зібралися містяни різного віку. Люди несуть бузок, червоні гвоздики, тюльпани та весняні квіти. Частина відвідувачів приходить цілими родинами.

Люди йдуть з букетами алеєю
Харків'яни прийшли сім'ями, щоб покласти квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
Жінка спілкується з ветераном
Жінка розмовляє з ветераном. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
Чоловік покладає квіти до меморіалу
Чоловік покладає квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Зміна дати перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні офіційно відмовилися від радянського формату святкування 9 травня після початку повномасштабної війни. У 2023 році Володимир Зеленський підписав указ, за яким 8 травня стало Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Чоловіки стоять біля меморіалу в Харкові
Чоловіки стоять біля меморіалу у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
Жінка кладе квіти до меморіалу
Жінка кладе квіти до підніжжя меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
Жінки йдуть до меморіалу
Люди йдуть алеєю. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Тепер саме 8 травня в Україні офіційно вшановують пам’ять загиблих та жертв війни разом із більшістю європейських країн. Натомість 9 травня в державі відзначають День Європи.

Чоловіки стоять біля мемооріалу у Харкові
Чоловіки біля пам'ятника у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов
Квіти покладені до меморіалу у Харкові
Квіти біля підніжжя меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Попри це, для багатьох українців дата 9 травня залишається особистим днем пам’яті про родичів, які загинули або воювали у Другій світовій війні. Саме тому люди продовжують приходити до Меморіалу Слави й покладати квіти.

Священники у Харкові
Священнники біля меморіалу у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Біля комплексу сьогодні також посилили заходи безпеки. На місці чергують правоохоронці.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вчора, 8 травня, відбулося покладання квітів з нагоди 81-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У заході на Меморіалі Слави взяли участь міський голова Ігор Терехов, його заступники та голови районних адміністрацій міста. Учасники церемонії поклали квіти до монумента та вшанували пам’ять мільйонів українців, які загинули під час Другої світової війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов поділився особистою історією про свого батька, який пройшов фронтові дороги. Очільник міста зізнався, що в дитинстві вважав батька-ветерана супергероєм, якому невідомий страх. Лише з роками прийшло розуміння: ті, хто бачив жахи війни, боялися так само, як і ми зараз. Проте вони приховували це, аби подарувати дітям спокійне майбутнє.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин
