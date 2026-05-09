У Харкові 9 травня люди несуть квіти до меморіалу Слави: фото

Люди біля меморіалу Слави Мати-Батьківщина у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

У Харкові сьогодні, 9 травня, люди прийшли до меморіалу Слави Мати-Батьківщина у Лісопарку, щоб вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні. Попри зміну офіційної дати, деякі українці продовжують приносити квіти до пам’ятника саме цього дня.

Про це інформують журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Люди біля меморіалу Слави у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Люди несуть квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Люди покладають квіти до меморіалу в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Харків'яни вшановують пам'ять загиблих родичів

Зранку біля меморіалу у Харкові зібралися містяни різного віку. Люди несуть бузок, червоні гвоздики, тюльпани та весняні квіти. Частина відвідувачів приходить цілими родинами.

Харків'яни прийшли сім'ями, щоб покласти квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Жінка розмовляє з ветераном. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Чоловік покладає квіти до меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Зміна дати перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні офіційно відмовилися від радянського формату святкування 9 травня після початку повномасштабної війни. У 2023 році Володимир Зеленський підписав указ, за яким 8 травня стало Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Чоловіки стоять біля меморіалу у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Жінка кладе квіти до підніжжя меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Люди йдуть алеєю. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Тепер саме 8 травня в Україні офіційно вшановують пам’ять загиблих та жертв війни разом із більшістю європейських країн. Натомість 9 травня в державі відзначають День Європи.

Читайте також:

Чоловіки біля пам'ятника у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Квіти біля підніжжя меморіалу. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Попри це, для багатьох українців дата 9 травня залишається особистим днем пам’яті про родичів, які загинули або воювали у Другій світовій війні. Саме тому люди продовжують приходити до Меморіалу Слави й покладати квіти.

Священнники біля меморіалу у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Евген Пушкарьов

Біля комплексу сьогодні також посилили заходи безпеки. На місці чергують правоохоронці.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вчора, 8 травня, відбулося покладання квітів з нагоди 81-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У заході на Меморіалі Слави взяли участь міський голова Ігор Терехов, його заступники та голови районних адміністрацій міста. Учасники церемонії поклали квіти до монумента та вшанували пам’ять мільйонів українців, які загинули під час Другої світової війни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов поділився особистою історією про свого батька, який пройшов фронтові дороги. Очільник міста зізнався, що в дитинстві вважав батька-ветерана супергероєм, якому невідомий страх. Лише з роками прийшло розуміння: ті, хто бачив жахи війни, боялися так само, як і ми зараз. Проте вони приховували це, аби подарувати дітям спокійне майбутнє.