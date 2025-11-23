На айтишника из Харькова ждет суд — шпионил за ВСУ в пользу РФ

Самодельный флаг РФ изъят у подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала харьковского айтишника по подозрению в государственной измене. По данным СБУ и Харьковской облпрокуратуры, мужчина передавал россиянам информацию о перемещении Сил обороны в Харькове и координаты украинских подразделений, способствуя оккупантам в штурме Купянска. Это уже второе подозрение в сотрудничестве с врагом для этого мужчины.

Об этом сообщили в СБУ и Харьковской Облпрокуратуре.

Информатор с опытом и флаг РФ

Следствие установило, что в октябре 2025 года житель Харькова сам вышел на контакт с представителем российской спецслужбы через Telegram и добровольно согласился работать в интересах ГРУ РФ.

Прокуратура сообщила, что "куратор" дал задание подозреваемому проверить местонахождение украинских военных по конкретному адресу, что мужчина и сделал.

"Присылал географические координаты украинских подразделений и сопровождал их собственными комментариями", — сообщают в прокуратуре.

По данным СБУ, подозреваемый объезжал местность вблизи передовой и фиксировал локации Сил обороны, используя для конспирации легенду о якобы "поездке к родственникам".

Во время обысков в квартире задержанного и загородном доме его родственников правоохранители изъяли:

телефон с доказательствами работы на ГРУ РФ;

форменную одежду российского образца;

собственноручно изготовленный флаг страны-агрессора.

Как оказалось, подозреваемый уже имел судимость за сотрудничество с россиянами в начале полномасштабной войны.

"Тогда он проживал в Купянском районе и в период его захвата летом 2022 года вступил в оккупационную администрацию РФ. Там он налаживал и администрировал компьютерную сеть псевдоучреждения", — говорится в сообщении СБУ.

После деоккупации общины айтишника задержали в 2022 году, но суд назначил ему наказание, которое не предусматривало заключения. Осенью 2025 года россияне восстановили с ним связь и поручили отслеживать позиции украинских войск, которые ведут бои за Купянск.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. По подозрению в государственной измене ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

