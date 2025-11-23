Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове айтишника будут судить за госизмену — шпионил для РФ

В Харькове айтишника будут судить за госизмену — шпионил для РФ

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 03:32
обновлено: 22:32
На айтишника из Харькова ждет суд — шпионил за ВСУ в пользу РФ
Самодельный флаг РФ изъят у подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала харьковского айтишника по подозрению в государственной измене. По данным СБУ и Харьковской облпрокуратуры, мужчина передавал россиянам информацию о перемещении Сил обороны в Харькове и координаты украинских подразделений, способствуя оккупантам в штурме Купянска. Это уже второе подозрение в сотрудничестве с врагом для этого мужчины.

Об этом сообщили в СБУ и Харьковской Облпрокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Информатор с опытом и флаг РФ

Следствие установило, что в октябре 2025 года житель Харькова сам вышел на контакт с представителем российской спецслужбы через Telegram и добровольно согласился работать в интересах ГРУ РФ.

Прокуратура сообщила, что "куратор" дал задание подозреваемому проверить местонахождение украинских военных по конкретному адресу, что мужчина и сделал.

"Присылал географические координаты украинских подразделений и сопровождал их собственными комментариями", — сообщают в прокуратуре.

По данным СБУ, подозреваемый объезжал местность вблизи передовой и фиксировал локации Сил обороны, используя для конспирации легенду о якобы "поездке к родственникам".

Во время обысков в квартире задержанного и загородном доме его родственников правоохранители изъяли:

  • телефон с доказательствами работы на ГРУ РФ;
  • форменную одежду российского образца;
  • собственноручно изготовленный флаг страны-агрессора.

Как оказалось, подозреваемый уже имел судимость за сотрудничество с россиянами в начале полномасштабной войны.

"Тогда он проживал в Купянском районе и в период его захвата летом 2022 года вступил в оккупационную администрацию РФ. Там он налаживал и администрировал компьютерную сеть псевдоучреждения", — говорится в сообщении СБУ.

После деоккупации общины айтишника задержали в 2022 году, но суд назначил ему наказание, которое не предусматривало заключения. Осенью 2025 года россияне восстановили с ним связь и поручили отслеживать позиции украинских войск, которые ведут бои за Купянск.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. По подозрению в государственной измене ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали, что к серьезному сроку приговорили жительницу Славянска. Женщина сотрудничала с оккупантами и корректировала ракетные, бомбовые и дроновые атаки по городу.

Также мы сообщали, что житель Херсонщины призвал людей к участию в псевдореферендуме. За содеянное он проведет восемь лет в тюрьме.

СБУ суд Харьков госизмена Коллаборант Купянск судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации