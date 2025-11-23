На айтівця з Харкова чекає суд — шпигував за ЗСУ на користь РФ

Саморобний прапор РФ вилучений у підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала харківського айтівця за підозрою у державній зраді. За даними СБУ та Харківської облпрокуратури, чоловік передавав росіянам інформацію про переміщення Сил оборони в Харкові та координати українських підрозділів, сприяючи окупантам у штурмі Куп’янська. Це вже друга підозра у співпраці з ворогом для цього чоловіка.

Про це повідомили в СБУ та Харківській Облпрокуратурі.

Інформатор з досвідом та прапор РФ

Слідство встановило, що у жовтні 2025 року житель Харкова сам вийшов на контакт із представником російської спецслужби через Telegram та добровільно погодився працювати в інтересах ГРУ РФ.

Прокуратура повідомила, що "куратор" дав завдання підозрюваному перевірити місцеперебування українських військових за конкретною адресою, що чоловік і зробив.

"Надсилав географічні координати українських підрозділів та супроводжував їх власними коментарями", — повідомляють у прокуратурі.

За даними СБУ, підозрюваний об’їжджав місцевість поблизу передової та фіксував локації Сил оборони, використовуючи для конспірації легенду про нібито "поїздки до родичів".

Під час обшуків у квартирі затриманого та заміському будинку його родичів правоохоронці вилучили:

телефон з доказами роботи на ГРУ РФ;

формений одяг російського зразка;

власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Як виявилося, підозрюваний вже мав судимість за співпрацю з росіянами на початку повномасштабної війни.

"Тоді він проживав у Куп’янському районі й в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там він налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови", — йдеться у повідомленні СБУ.

Після деокупації громади айтівця затримали у 2022 році, але суд призначив йому покарання, що не передбачало ув’язнення. Восени 2025 року росіяни відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. За підозру в державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

