В Харькове большая часть топлива подешевела: цены сегодня

Во вторник, 26 мая, на заправках Харьковской области зафиксирована разнонаправленная динамика цен на основные виды топлива. После периода стабильности стоимость некоторых энергоносителей начала снижаться, тогда как другие продолжают незначительно дорожать или демонстрируют колебания в пределах отдельных сетей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо

По данным Минфина, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе 26.05.2026 составляет:

Бензин А-95 премиум — 79,98 грн/л;

Бензин А-95 — 74,76 грн/л;

Бензин А-92 — 69,51 грн/л;

Дизельное топливо (ДТ) — 87,10 грн/л;

Автомобильный газ — 46,62 грн/л.

Стоимость горючего на АЗС

Согласно официальным данным по мониторингу заправочных станций региона, по состоянию на 26 мая цены на стелах операторов выглядят следующим образом:

AMIC: А-95 — 74,99 грн/л; ДТ — 86,99 грн/л.

Brent Oil: А-95 — 68,85 грн/л; А-92 — 66,85 грн/л; ДТ — 84,95 грн/л; Газ — 45,85 грн/л.

Marshal: А-95+ — 76,99 грн/л; А-95 — 73,99 грн/л; ДТ — 84,49 грн/л; Газ — 45,99 грн/л.

Ovis: А-95+ — 79,90 грн/л; А-95 — 76,90 грн/л; А-92 — 73,40 грн/л; ДТ — 88,40 грн/л; Газ — 46,49 грн/л.

Rodnik: А-95 — 70,99 грн/л; ДТ — 87,99 грн/л; Газ — 46,49 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 81,90 грн/л; А-95 — 78,90 грн/л; ДТ — 88,90 грн/л; Газ — 48,90 грн/л.

SUN OIL: А-95 — 70,99 грн/л; А-92 — 67,49 грн/л; ДТ — 85,69 грн/л; Газ — 46,59 грн/л.

U.GO: А-95 — 74,90 грн/л; А-92 — 69,90 грн/л; ДТ — 86,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 76,90 грн/л; А-95 — 74,90 грн/л; А-92 — 69,90 грн/л; ДТ — 86,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

UPG: А-95+ — 78,40 грн/л; А-95 — 76,40 грн/л; ДТ — 85,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

WOG: А-95+ — 82,90 грн/л; А-95 — 79,90 грн/л; ДТ — 89,90 грн/л; Газ — 47,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 73,99 грн/л; ДТ — 84,49 грн/л; Газ — 45,99 грн/л.

ДНЕПРЕНАФТА: А-95 — 70,99 грн/л; ДТ — 87,99 грн/л; Газ — 46,29 грн/л.

OKKO: А-95+ — 82,90 грн/л; А-95 — 79,90 грн/л; ДТ — 89,90 грн/л; Gas — 47,90 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 25 мая

Сравнительный анализ средних цен за последние двое суток (25 и 26 мая) демонстрирует следующие изменения:

Бензин А-95 премиум подешевел на 15 копеек — со вчерашних 80,13 грн/л до 79,98 грн/л.

Бензин А-95 также продемонстрировал тенденцию к снижению, сбросив 7 копеек по сравнению с показателем 25 мая (с 74,83 грн/л до 74,76 грн/л).

Бензин А-92 зато немного подорожал: за сутки цена выросла на 20 копеек (с 69,31 грн/л до 69,51 грн/л).

Дизельное топливо уменьшилось в стоимости на 7 копеек — со вчерашних 87,17 грн/л до 87,10 грн/л.

Автомобильный газ показал самое ощутимое падение цены за сутки, подешевев сразу на 30 копеек (с 46,92 грн/л до 46,62 грн/л).

Почему цены начали колебаться

Ситуация в Харькове остается напряженной из-за постоянных атак врага на топливную инфраструктуру, что не позволяет ценам существенно снизиться, поскольку расходы на безопасность и восстановление объектов остаются высокими. Традиционно на стоимость импортного ресурса влияет и стабильность национальной валюты.

Отметим, что цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от их маркетинговой политики.

