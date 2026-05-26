У Харкові більша частина палива подешевшала: ціни сьогодні

У вівторок, 26 травня, на заправках Харківської області зафіксовано різноспрямовану динаміку цін на основні види пального. Після періоду стабільності вартість деяких енергоносіїв почала знижуватися, тоді як інші продовжують незначно дорожчати або демонструють коливання в межах окремих мереж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне

За даними Мінфіну, середня вартість пального в Харківському регіоні 26.05.2026 становить:

Бензин А-95 преміум — 79,98 грн/л;

Бензин А-95 — 74,76 грн/л;

Бензин А-92 — 69,51 грн/л;

Дизельне пальне (ДП) — 87,10 грн/л;

Автомобільний газ — 46,62 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Згідно з офіційними даними з моніторингу заправних станцій регіону, станом на 26 травня ціни на стелах операторів виглядають наступним чином:

AMIC: А-95 — 74,99 грн/л; ДП — 86,99 грн/л.

Brent Oil: А-95 — 68,85 грн/л; А-92 — 66,85 грн/л; ДП — 84,95 грн/л; Газ — 45,85 грн/л.

Marshal: А-95+ — 76,99 грн/л; А-95 — 73,99 грн/л; ДП — 84,49 грн/л; Газ — 45,99 грн/л.

Ovis: А-95+ — 79,90 грн/л; А-95 — 76,90 грн/л; А-92 — 73,40 грн/л; ДП — 88,40 грн/л; Газ — 46,49 грн/л.

Rodnik: А-95 — 70,99 грн/л; ДП — 87,99 грн/л; Газ — 46,49 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 81,90 грн/л; А-95 — 78,90 грн/л; ДП — 88,90 грн/л; Газ — 48,90 грн/л.

SUN OIL: А-95 — 70,99 грн/л; А-92 — 67,49 грн/л; ДП — 85,69 грн/л; Газ — 46,59 грн/л.

U.GO: А-95 — 74,90 грн/л; А-92 — 69,90 грн/л; ДП — 86,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 76,90 грн/л; А-95 — 74,90 грн/л; А-92 — 69,90 грн/л; ДП — 86,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

UPG: А-95+ — 78,40 грн/л; А-95 — 76,40 грн/л; ДП — 85,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

WOG: А-95+ — 82,90 грн/л; А-95 — 79,90 грн/л; ДП — 89,90 грн/л; Газ — 47,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 73,99 грн/л; ДП — 84,49 грн/л; Газ — 45,99 грн/л.

ДНІПРОНАФТА: А-95 — 70,99 грн/л; ДП — 87,99 грн/л; Газ — 46,29 грн/л.

OKKO: А-95+ — 82,90 грн/л; А-95 — 79,90 грн/л; ДП — 89,90 грн/л; Gas — 47,90 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 25 травня

Порівняльний аналіз середніх цін за останні дві доби (25 та 26 травня) демонструє такі зміни:

Бензин А-95 преміум подешевшав на 15 копійок — з учорашніх 80,13 грн/л до 79,98 грн/л.

Бензин А-95 також продемонстрував тенденцію до зниження, скинувши 7 копійок порівняно з показником 25 травня (з 74,83 грн/л до 74,76 грн/л).

Бензин А-92 натомість трохи подорожчав: за добу ціна зросла на 20 копійок (з 69,31 грн/л до 69,51 грн/л).

Дизельне пальне зменшилось у вартості на 7 копійок — з учорашніх 87,17 грн/л до 87,10 грн/л.

Автомобільний газ показав найвідчутніше падіння ціни за добу, подешевшавши одразу на 30 копійок (з 46,92 грн/л до 46,62 грн/л).

Чому ціни почали коливатися

Ситуація в Харкові залишається напруженою через постійні атаки ворога на паливну інфраструктуру, що не дозволяє цінам суттєво знизитися, оскільки витрати на безпеку та відновлення об'єктів залишаються високими. Традиційно на вартість імпортного ресурсу впливає і стабільність національної валюти.

Зазначимо, що ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від їхньої маркетингової політики.

