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Главная Харьков В Харькове будет тепло, возможны дожди: прогноз погоды на завтра

В Харькове будет тепло, возможны дожди: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 18:22
Прогноз погоды в Харькове и области на 18-22 июня
Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области середина июня будет отмечена влажной, но достаточно тёплой погодой. Синоптики прогнозируют периодические летние дожди с грозами, однако температура воздуха останется комфортной и по-настоящему летней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 18 июня

В четверг в Харьковской области ожидается облачная погода. Ветер будет юго-западным с переходом днем на северо-западный, скорость составит 7–12 м/с.

  • По области: ночью пройдет кратковременный дождь, а днем ожидается небольшой дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11…+16°, днем столбики термометров поднимутся до +21…+26°.
  • В Харькове: ночью ожидается кратковременный дождь, который продолжится и днем в виде небольших осадков. Ночная температура составит +13…+15°, а днем воздух прогреется до +23…+25°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на дождливую погоду, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной и требует осторожности. Согласно картам гидрометцентра, эпицентром опасности остается Харьков, где объявлен чрезвычайный (V) класс пожарной опасности. В Золочеве зафиксирован высокий (IV) уровень, тогда как в Коломаке, Слобожанском, Изюме и Лозовой действует средний (III) класс. Полностью безопасной или стабильной ситуация является на остальной территории: в Богодухове и Великом Бурлуке наблюдается низкий уровень, а в Берестине пожарная опасность вообще отсутствует. Спасатели призывают жителей областного центра и прилегающих районов быть максимально осторожными с огнем.

Прогноз на 19–22 июня

В дальнейшем в регионе сохранится умеренно тёплая погода с периодическими прояснениями и кратковременными летними ливнями:

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  • 19 июня: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +11…+16°, днем потеплеет до +22…+27°.
  • 20 июня: сохранится переменная облачность. Если ночью будет сухо, то днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 7–12 м/с. Столбики термометров покажут +11…+16° ночью и +22…+27° днём.
  • 21 июня: ожидается облачная погода с прояснениями без значительных осадков, однако ветер усилится до 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днём — +21…+26°.
  • 22 июня: рабочая неделя завершится облачной погодой. Местами снова пройдут небольшие дожди, которые будут сопровождаться грозами. Ветер северный, 5–10 м/с. Температурный фон останется неизменным: ночью +13…+18°, днем приятные +22…+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, Укрзализныця сообщила о запуске регионального поезда №854/853 Днепр — Харьков — Днепр. Новый рейс начнет курсировать с 19 июня. В компании отмечают, что маршрут станет удобным для пассажиров, планирующих деловые поездки, учебу или решение личных дел в течение одного дня.

Также Новини.LIVE писали, что жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте «Помоги ближнему», который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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