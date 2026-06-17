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Головна Харків У Харкові буде тепло та можливі дощі: погода на завтра

У Харкові буде тепло та можливі дощі: погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 18:22
Прогноз погоди в Харкові та області на 18-22 червня
Люди на вулицях Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області середину червня ознаменує волога, але досить тепла погода. Синоптики прогнозують періодичні літні дощі з грозами, проте температурні показники залишатимуться комфортними та по-справжньому літніми.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 18 червня

У четвер на Харківщині очікується хмарна погода. Вітер буде південно-західним із переходом вдень на північно-західний, швидкість становитиме 7–12 м/с. 

  • По області: вночі пройде короткочасний дощ, а вдень очікується невеликий дощ, місцями прогримить гроза. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26°. 
  • У Харкові: вночі очікується короткочасний дощ, який продовжиться і вдень у вигляді невеликих опадів. Нічна температура становитиме +13…+15°, а вдень повітря прогріється до +23…+25°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри дощову погоду, ситуація з пожежною загрозою в області залишається неоднорідною та вимагає обережності. Згідно з картами гідрометцентру, епіцентром небезпеки залишається Харків, де оголошено надзвичайний (V) клас пожежної небезпеки. У Золочеві зафіксовано високий (IV) рівень, тоді як у Коломаці, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій діє середній (ІІІ) клас. Повністю безпечною або стабільною ситуація є на решті території: у Богодухові та Великому Бурлуці спостерігається низький рівень, а в Берестині пожежна небезпека взагалі відсутня. Рятувальники закликають жителів обласного центру та прилеглих районів бути максимально обачними з вогнем.

Прогноз на 19–22 червня

Надалі в регіоні збережеться помірно тепла погода з періодичними проясненнями та короткочасними літніми зливами:

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  • 19 червня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +11…+16°, вдень потеплішає до +22…+27°. 
  • 20 червня: утримається мінлива хмарність. Якщо вночі буде сухо, то вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть +11…+16° вночі та +22…+27° у денний час.
  • 21 червня: очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів, проте вітер посилиться до 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°, вдень — +21…+26°.
  • 22 червня: робочий тиждень завершиться хмарною погодою. Місцями знову пройдуть невеликі дощі, які супроводжуватимуться грозами. Вітер північний, 5–10 м/с. Температурне тло залишиться незмінним: вночі +13…+18°, вдень приємні +22…+27°.

Як повідомляли Новини.LIVE, Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почне курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.

Також Новини.LIVE писали, що жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

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Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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