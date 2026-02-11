Видео
Видео

В Харькове будут выключать свет трижды в сутки — какие графики

В Харькове будут выключать свет трижды в сутки — какие графики

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 08:28
Отключение света в Харьковской области 11 февраля — графики
Энергетик на разрушенной ТЭЦ. Фото иллюстративное: REUTERS

В среду, 11 февраля, в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме после серии атак со стороны России.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Харьковоблэнерго.

Читайте также:

Графики отключений электроэнергии в Харькове 11 февраля

Очередь 1.1

  • 02:00-09:00
  • 12:30-19:30
  • 23:00-24:00

Очередь 1.2

  • 02:00-09:00
  • 12:30-19:30
  • 23:00-24:00

Очередь 2.1

  • 02:00-09:00
  • 12:30-19:30
  • 23:00-24:00

Очередь 2.2

  • 02:00-09:00
  • 12:30-19:30
  • 23:00-24:00

Очередь 3.1

  • 00:00-02:00
  • 05:30-12:30
  • 16:00-23:00

Очередь 3.2

  • 00:00-02:00
  • 05:30-12:30
  • 16:00-23:00

Очередь 4.1

  • 00:00-02:00
  • 05:30-12:30
  • 16:00-23:00

Очередь 4.2

  • 00:00-02:00
  • 05:30-12:30
  • 16:00-23:00

Очередь 5.1

  • 00:00-05:30
  • 09:00-16:00
  • 19:30-24:00

Очередь 5.2

  • 00:00-05:30
  • 09:00-16:00
  • 19:30-24:00

Очередь 6.1

  • 00:00-05:30
  • 09:00-16:00
  • 19:30-24:00

Очередь 6.2

  • 00:00-05:30
  • 09:00-16:00
  • 19:30-24:00

Кроме того, для промышленных предприятий и бизнеса в течение суток также будут применяться графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Жителям области рекомендуют следить за официальными сообщениями Харьковоблэнерго о возможных изменениях графиков.

Напомним, в Бурштыне сообщили о ситуации с отоплением и электроснабжением после серии атак по ТЭЦ.

Также читайте, что надо знать о зарядке зарядной станции от генератора.

электроэнергия Харьковская область Харьков энергетика графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
