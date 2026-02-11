Отключение света в Харьковской области 11 февраля — графики

В Харькове будут выключать свет трижды в сутки — какие графики
В среду, 11 февраля, в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме после серии атак со стороны России.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Харьковоблэнерго.
Графики отключений электроэнергии в Харькове 11 февраля
Очередь 1.1
- 02:00-09:00
- 12:30-19:30
- 23:00-24:00
Очередь 1.2
- 02:00-09:00
- 12:30-19:30
- 23:00-24:00
Очередь 2.1
- 02:00-09:00
- 12:30-19:30
- 23:00-24:00
Очередь 2.2
- 02:00-09:00
- 12:30-19:30
- 23:00-24:00
Очередь 3.1
- 00:00-02:00
- 05:30-12:30
- 16:00-23:00
Очередь 3.2
- 00:00-02:00
- 05:30-12:30
- 16:00-23:00
Очередь 4.1
- 00:00-02:00
- 05:30-12:30
- 16:00-23:00
Очередь 4.2
- 00:00-02:00
- 05:30-12:30
- 16:00-23:00
Очередь 5.1
- 00:00-05:30
- 09:00-16:00
- 19:30-24:00
Очередь 5.2
- 00:00-05:30
- 09:00-16:00
- 19:30-24:00
Очередь 6.1
- 00:00-05:30
- 09:00-16:00
- 19:30-24:00
Очередь 6.2
- 00:00-05:30
- 09:00-16:00
- 19:30-24:00
Кроме того, для промышленных предприятий и бизнеса в течение суток также будут применяться графики ограничения мощности.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться. Жителям области рекомендуют следить за официальными сообщениями Харьковоблэнерго о возможных изменениях графиков.
