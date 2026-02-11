Відключення світла в Харківській області 11 лютого — графіки

У Харкові вимикатимуть світло тричі на добу — які графіки
У середу, 11 лютого, в Харківській області з 00:00 до 24:00 буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення прийняли через складну ситуацію в енергосистемі після серії атак з боку Росії.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.
Графіки відключень електроенергії у Харкові 11 лютого
Черга 1.1
- 02:00–09:00
- 12:30–19:30
- 23:00–24:00
Черга 1.2
- 02:00–09:00
- 12:30–19:30
- 23:00–24:00
Черга 2.1
- 02:00–09:00
- 12:30–19:30
- 23:00–24:00
Черга 2.2
- 02:00–09:00
- 12:30–19:30
- 23:00–24:00
Черга 3.1
- 00:00–02:00
- 05:30–12:30
- 16:00–23:00
Черга 3.2
- 00:00–02:00
- 05:30–12:30
- 16:00–23:00
Черга 4.1
- 00:00–02:00
- 05:30–12:30
- 16:00–23:00
Черга 4.2
- 00:00–02:00
- 05:30–12:30
- 16:00–23:00
Черга 5.1
- 00:00–05:30
- 09:00–16:00
- 19:30–24:00
Черга 5.2
- 00:00–05:30
- 09:00–16:00
- 19:30–24:00
Черга 6.1
- 00:00–05:30
- 09:00–16:00
- 19:30–24:00
Черга 6.2
- 00:00–05:30
- 09:00–16:00
- 19:30–24:00
Окрім того, для промислових підприємств і бізнесу протягом доби також застосовуватимуться графіки обмеження потужності.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися. Мешканцям області рекомендують стежити за офіційними повідомленнями Харківобленерго щодо можливих змін графіків.
