Відключення світла в Харківській області 11 лютого — графіки

Енергетик на зруйнованій ТЕЦ. Фото ілюстративне: REUTERS

У середу, 11 лютого, в Харківській області з 00:00 до 24:00 буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення прийняли через складну ситуацію в енергосистемі після серії атак з боку Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.

Графіки відключень електроенергії у Харкові 11 лютого

Черга 1.1

02:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Черга 1.2

02:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Черга 2.1

02:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Черга 2.2

02:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Черга 3.1

00:00–02:00

05:30–12:30

16:00–23:00

Черга 3.2

00:00–02:00

05:30–12:30

16:00–23:00

Черга 4.1

00:00–02:00

05:30–12:30

16:00–23:00

Черга 4.2

00:00–02:00

05:30–12:30

16:00–23:00

Черга 5.1

00:00–05:30

09:00–16:00

19:30–24:00

Черга 5.2

00:00–05:30

09:00–16:00

19:30–24:00

Черга 6.1

00:00–05:30

09:00–16:00

19:30–24:00

Черга 6.2

00:00–05:30

09:00–16:00

19:30–24:00

Окрім того, для промислових підприємств і бізнесу протягом доби також застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися. Мешканцям області рекомендують стежити за офіційними повідомленнями Харківобленерго щодо можливих змін графіків.

