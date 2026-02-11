Відео
Головна Харків У Харкові вимикатимуть світло тричі на добу — які графіки

У Харкові вимикатимуть світло тричі на добу — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 08:28
Відключення світла в Харківській області 11 лютого — графіки
Енергетик на зруйнованій ТЕЦ. Фото ілюстративне: REUTERS

У середу, 11 лютого, в Харківській області з 00:00 до 24:00 буде запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення прийняли через складну ситуацію в енергосистемі після серії атак з боку Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.

Читайте також:

Графіки відключень електроенергії у Харкові 11 лютого

Черга 1.1

  • 02:00–09:00
  • 12:30–19:30
  • 23:00–24:00

Черга 1.2

  • 02:00–09:00
  • 12:30–19:30
  • 23:00–24:00

Черга 2.1

  • 02:00–09:00
  • 12:30–19:30
  • 23:00–24:00

Черга 2.2

  • 02:00–09:00
  • 12:30–19:30
  • 23:00–24:00

Черга 3.1

  • 00:00–02:00
  • 05:30–12:30
  • 16:00–23:00

Черга 3.2

  • 00:00–02:00
  • 05:30–12:30
  • 16:00–23:00

Черга 4.1

  • 00:00–02:00
  • 05:30–12:30
  • 16:00–23:00

Черга 4.2

  • 00:00–02:00
  • 05:30–12:30
  • 16:00–23:00

Черга 5.1

  • 00:00–05:30
  • 09:00–16:00
  • 19:30–24:00

Черга 5.2

  • 00:00–05:30
  • 09:00–16:00
  • 19:30–24:00

Черга 6.1

  • 00:00–05:30
  • 09:00–16:00
  • 19:30–24:00

Черга 6.2

  • 00:00–05:30
  • 09:00–16:00
  • 19:30–24:00

Окрім того, для промислових підприємств і бізнесу протягом доби також застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися. Мешканцям області рекомендують стежити за офіційними повідомленнями Харківобленерго щодо можливих змін графіків.

Нагадаємо, у Бурштині повідомили про ситуацію з опаленням та електропостачанням після серії атак по ТЕЦ.

Також читайте, що треба знати про заряджання зарядної станції від генератора.

електроенергія Харківська область Харків енергетика графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
