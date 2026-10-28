Бывший сотрудник ТЦК. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове предстанет перед судом бывший сотрудник ТЦК, который, по версии следствия, вымогал деньги за помощь военнообязанному. Мужчина обещал повлиять на чиновников, чтобы уладить проблемы с воинским учетом. За свои услуги он просил 4 500 долларов. Теперь обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Деньги за помощь от ТЦК

По данным следствия, в августе 2026 года бывший сотрудник ТЦК встретился с военнообязанным мужчиной , которого объявили в розыск за неявку по повестке. Во время разговора он заверил, что имеет связи среди должностных лиц территориального центра комплектования и может помочь уладить проблемы с воинским учетом.

За такую услугу мужчина требовал 4 500 долларов США. При этом он убеждал военнообязанного, что без его помощи решить вопрос не удастся. Во время следующей встречи бывший сотрудник ТЦК получил оговоренную сумму. После передачи денег его задержали правоохранители и сообщили о подозрении.

Какое наказание грозит

В настоящее время расследование завершено. Прокуроры Новобаварской окружной прокуратуры Харькова передали обвинительный акт в суд. Бывшего сотрудника ТЦК обвиняют в злоупотреблении влиянием, сопряженном с вымогательством неправомерной выгоды. Речь идет о части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Дело будет рассматривать Холодногорский районный суд Харькова. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Скандал с ТЦК в Харькове

В начале октября в Харькове произошел еще один инцидент с участием военнослужащих ТЦК. Во время мобилизационных мероприятий в Индустриальном районе пострадала 73-летняя женщина. По данным полиции, она вмешалась в конфликт между мужчинами в военной форме и гражданским лицом. Один из военнослужащих толкнул пенсионерку, после чего она упала и получила травмы. Женщину доставили в больницу.

В Харьковском областном ТЦК заявили, что конфликт якобы начался из-за агрессивного поведения одного из граждан, который напал на военнослужащих. По версии центра комплектования, военный оттолкнул женщину, защищаясь. Полиция установила личность мужчины и возбудила уголовное дело по статье об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести. По этой статье предусмотрено до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове мужчина напал на военнослужащих ТЦК и представителя полиции во время оповещения военнообязанных. В результате нападения трое военных получили ранения. Полицейский применил оружие и попал нападавшему в ногу. Мужчину задержали, а правоохранители возбудили уголовное дело.