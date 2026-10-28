Ексспівробітник ТЦК. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть колишнього працівника ТЦК, який, за версією слідства, вимагав гроші за допомогу військовозобов’язаному. Чоловік обіцяв вплинути на посадовців, щоб владнати проблеми з військовим обліком. За свої послуги він просив 4 500 доларів. Тепер обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Гроші за допомогу з ТЦК

За даними слідства, у серпні 2026 року колишній співробітник ТЦК зустрівся з військовозобов’язаним чоловіком, якого оголосили в розшук через неявку за повісткою. Під час розмови він запевнив, що має зв’язки серед посадовців територіального центру комплектування та може допомогти владнати проблеми з військовим обліком.

За таку послугу чоловік вимагав 4 500 доларів США. При цьому переконував військовозобов’язаного, що без його допомоги вирішити питання не вдасться. Під час наступної зустрічі колишній працівник ТЦК отримав обумовлену суму. Після передачі грошей його затримали правоохоронці та повідомили про підозру.

Яке покарання загрожує

Наразі розслідування завершено. Прокурори Новобаварської окружної прокуратури Харкова передали обвинувальний акт до суду. Колишнього співробітника ТЦК обвинувачують у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Йдеться про частину 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Справу розглядатиме Холодногірський районний суд Харкова. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Скандал із ТЦК у Харкові

На початку жовтня у Харкові стався ще один інцидент за участю військовослужбовців ТЦК. Під час мобілізаційних заходів в Індустріальному районі постраждала 73-річна жінка. За даними поліції, вона втрутилася в конфлікт між чоловіками у військовій формі та громадянином. Один із військовослужбовців штовхнув пенсіонерку, після чого вона впала й отримала травми. Жінку доправили до лікарні.

У Харківському обласному ТЦК заявили, що конфлікт нібито почався через агресивну поведінку одного з громадян, який напав на військовослужбовців. За версією центру комплектування, військовий відштовхнув жінку, захищаючись. Поліція встановила особу чоловіка та відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. За цією статтею передбачено до трьох років позбавлення волі. Розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають війську, а лише дискредитують Збройні сили України та підривають довіру до держави.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та представника поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Унаслідок нападу троє військових отримали поранення. Поліцейський застосував зброю та влучив нападнику в ногу. Чоловіка затримали, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.