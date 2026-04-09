Главная Харьков В Харькове дизель продают уже по 91,99 грн: цены на АЗС сейчас

В Харькове дизель продают уже по 91,99 грн: цены на АЗС сейчас

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 15:03
Стела с ценами на АЗС WOG 9 апреля. Фото: Новости.LIVE
Стела с ценами на АЗС WOG 9 апреля. Фото: Новости.LIVE

В Харькове снова выросли цены на топливо. В отличие от столицы, где цены несколько снизились, по состоянию на четверг, 9 апреля, харьковские водители на некоторых АЗС несколько переплатят за бензин, дизель и автогаз.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Харькове 9 апреля

По состоянию на 9 апреля ведущие операторы рынка установили такие цены на топливо:

Сеть ОККО:

Ціни на паливо в Харкові
Цены на АЗС "ОККО" 9 апреля. Фото: Новости.LIVE
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л;
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л;
  • Pulls ДТ — 95,90 грн/л;
  • ДТ Евро — 92,90 грн/л;
  • Газ — 49,90 грн/л.

Сеть ОВИС:

ОВИС вартість палива
АЗС ОВИС в Харькове 9 апреля. Фото: Новости.LIVE
  • А-95 Active — 77,99 грн/л;
  • А-95 — 74,99 грн/л;
  • А-92 — 71,99 грн/л;
  • ДТ — 91,99 грн/л;
  • Газ — 49,99 грн/л.

Сеть БРСМ-Нафта:

Скільки коштує паливо в Харкові
Цены на АЗС БРСМ-Нафта 9 апреля. Фото: Новости.LIVE
  • А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;
  • А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;
  • ДТ Euro Plus — 88,00 грн/л;
  • ДТ Euro — 87,99 грн/л;
  • Газ Plus — 48,99 грн/л;
  • Eco Blue — 39,99 грн/л.

Если сравнивать сегодняшние цены с данными за 7 апреля, то заметен рост стоимости топлива на локальном рынке. Наибольший скачок зафиксирован в сети ОВИС: здесь дизельное топливо прибавило в цене сразу 2 гривны (с 89,99 до 91,99 грн/л), а все марки бензина (А-95 Active, А-95, А-92) и автогаз подорожали ровно на 1 гривну за литр.

На заправках БРСМ-Нафта цены на бензин и базовый дизель остались стабильными, однако автогаз также вырос в цене на 1 гривну (с 47,99 до 48,99 грн/л). Что касается премиального сегмента, то цены на ОККО сегодня держатся примерно на том же высоком уровне, что и тарифы в сети WOG двумя днями ранее (где обычный А-95 стоил 77,00 грн/л, а базовый дизель — 91,90 грн/л).

Кроме того, изменились цены и на топливо в Запорожье и Днепре. Как сообщают журналисты Новини.LIVE, литр ДТ стоит сейчас 86,99-96,00 грн, А-95 - 57,99-80,00 грн/л. Газ в цене пока стабилен и изменился - его продают в среднем по 46,00-49,99 грн/л.

Как писали ранее Новини.LIVE, в Харькове прогремел мощный взрыв. Российские войска атаковали учебное заведение в городе.

Отдельно мэр Харькова Игорь Терехов высказался о том, какая поддержка нужна городу, учитывая, что он сейчас прифронтовой. Он отметил, что необходимо развивать рабочие места.

Харьков АЗС Цены на топливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
