У Харкові дизель продають уже по 91,99 грн: ціни на АЗС зараз

Стела з цінами на АЗС WOG 9 квітня.

У Харкові знову зросли ціни на паливо. На відміну від столиці, де ціни дещо знизилися, станом на четвер, 9 квітня, харківські водії на деяких АЗС дещо переплатять за бензин, дизель та автогаз.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість палива в Харкові 9 квітня

Станом на 9 квітня провідні оператори ринку встановили такі ціни на пальне:

Мережа ОККО:

Ціни на АЗС "ОККО" 9 квітня.

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

Pulls ДП — 95,90 грн/л;

ДП Євро — 92,90 грн/л;

Газ — 49,90 грн/л.

Мережа ОВИС:

Читайте також:

АЗС ОВИС у Харкові 9 квітня.

А-95 Active — 77,99 грн/л;

А-95 — 74,99 грн/л;

А-92 — 71,99 грн/л;

ДП — 91,99 грн/л;

Газ — 49,99 грн/л.

Мережа БРСМ-Нафта:

Ціни на АЗС БРСМ-нафта 9 квітня.

А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;

ДП Euro Plus — 88,00 грн/л;

ДП Euro — 87,99 грн/л;

Газ Plus — 48,99 грн/л;

Eco Blue — 39,99 грн/л.

Якщо порівнювати сьогоднішні ціни з даними за 7 квітня, то помітне зростання вартості пального на локальному ринку. Найбільший стрибок зафіксовано у мережі ОВИС: тут дизельне пальне додало в ціні одразу 2 гривні (з 89,99 до 91,99 грн/л), а всі марки бензину (А-95 Active, А-95, А-92) та автогаз подорожчали рівно на 1 гривню за літр.

На заправках БРСМ-Нафта ціни на бензин та базовий дизель залишилися стабільними, проте автогаз також зріс у ціні на 1 гривню (з 47,99 до 48,99 грн/л). Що стосується преміального сегмента, то ціни на ОККО сьогодні тримаються приблизно на тому ж високому рівні, що й тарифи в мережі WOG двома днями раніше (де звичайний А-95 коштував 77,00 грн/л, а базовий дизель — 91,90 грн/л).

Окрім того, змінилися ціни й на паливо у Запоріжжі та Дніпрі. Як повідомляють журналісти Новини.LIVE, літр ДП коштує нині 86,99-96,00 грн, А-95 — 57,99-80,00 грн/л. Газ у ціні наразі стабільний та змінився — його продають в середньому по 46,00-49,99 грн/л.

