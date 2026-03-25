В Харькове дизельное топливо подорожало ещё на 63 копейки: актуальные цены

Стела с ценами на АЗС в Харькове 25 марта. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 25 марта на табло АЗС зафиксировали заметную разницу в ценах на топливо в зависимости от сети. За сутки существенно снова подорожало дизельное топливо и А-95.

Читайте также:

Сколько стоит топливо на АЗС в Харькове 25 марта

По состоянию на 25 марта в Харькове на нескольких заправках, которые попали на фото, цены на топливо отличались в зависимости от сети и вида продукта. Самые дешевые цены на популярные виды топлива сейчас на "Укрнафте", тогда как на других АЗС отдельные марки бензина и дизеля стоят несколько дороже.

Стоимость топлива в Харькове на АЗС Ukrnafta 25 марта. Фото: Новини.LIVE

На АЗС Ukrnafta сейчас зафиксированы следующие цены:

А-95 Energy — 71.99 грн

А-95 — 68.99 грн

А-92 — 65.99 грн

ДТ — 80.99 грн

Стоимость топлива на АЗС SVR в Харькове 25 марта. Фото: Новини.LIVE

Между тем на SVR не продают дизтопливо, однако предлагают более высокие цены на другие виды топлива.

Газ — 45.99 грн

А-95 — 69.99 грн

95 Auron E40 — 63.99 грн

95 Premium — 76.50 грн

Стоимость топлива на АЗС "ОВИС" в Харькове 25 марта. Фото: Новости.LIVE

Цены на АЗС "ОВИС" в Харькове:

ДТ — 85.99 грн

А-95 — 71.99 грн

А-95 — 74.90 грн

А-92 — 68.99 грн

ДТ — 88.99 грн

А-98 — 81.99 грн

Газ — 45.99 грн

Сколько стоит топливо в среднем по Харьковской области 25 марта

Если сравнивать все основные виды топлива, то именно дизель и бензин А-95+ сейчас остаются самыми дорогими для водителей в Харьковской области. В то же время наименьший ценовой разрыв наблюдается на бензине А-92.

Статистика цен на топливо в Харьковской области по состоянию на 24 марта. Фото: скриншот Минфин

В Харьковской области по состоянию на 25 марта цены на топливо отличались в зависимости от сети АЗС. Наибольший разброс был на дизтопливе: от 73.99 грн на "Укрнафте" до 86.99 грн на ОККО и WOG. Также в верхнем ценовом сегменте были AMIC и SOCAR с 85.99 грн и UPG с 85.90 грн за литр.

Бензин А-95 в среднем по области стоил от 67.99 до 74.99 грн за литр. Самую дешевую цену показала SUN OIL, по 68.99 грн этот вид топлива продавали "БРСМ-нафта", AMIC и "Укрнафта", а самую высокую цену зафиксировали на ОККО и WOG.

А-95+ литр топлива стоил от 71.99 грн на "Укрнафте" до 77.99 грн на ОККО и WOG. На Marshal цена составляла 72.99 грн, на UPG — 76.90 грн, на SOCAR — 76.99 грн.

Наименьшая разница была на бензине А-92. По предоставленным данным, он стоил 64.99 грн на SUN OIL и 65.99 грн на "Укрнафте".

Автогаз на Харьковщине 25 марта продавался в пределах от 41.99 до 46.99 грн за литр. Самую низкую цену имела "Укрнафта", а самую высокую — ОККО. В WOG и SOCAR газ стоил 46.98 грн, в UPG — 45.50 грн.

Цены на АЗС в Харькове меняются ежедневно. Практически ежедневно фиксируется рост цен. Больше всего в цене изменилось дизельное топливо и А-95.

Между тем в Харьковской области недавно российские войска нанесли удар по электричке. В электропоезде на станции Слатино от удара погиб человек.