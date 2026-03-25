У Харкові дизпаливо подорожчало іще на 63 копійки: актуальні ціни

У Харкові 25 березня на табло АЗС зафіксували помітну різницю в цінах на пальне залежно від мережі. За добу суттєво знову подорожчало дизельне пальне та А-95.

Скільки коштує пальне на АЗС у Харкові 25 березня

Станом на 25 березня в Харкові на кількох заправках, які потрапили на фото, ціни на пальне відрізнялися залежно від мережі та виду продукту. Найдешевші ціни на популярні види пального наразі на "Укрнафті", тоді як на інших АЗС окремі марки бензину й дизеля коштують дещо дорожче.

На АЗС Ukrnafta наразі зафіксовані такі ціни:

А-95 Energy — 71.99 грн

А-95 — 68.99 грн

А-92 — 65.99 грн

ДП — 80.99 грн

Тим часом на SVR не продають дизпаливо, проте пропонують вищі ціни на інші види пального.

Газ — 45.99 грн

А-95 — 69.99 грн

95 Auron E40 — 63.99 грн

95 Premium — 76.50 грн

Ціни на АЗС "ОВИС" у Харкові:

ДП — 85.99 грн

А-95 — 71.99 грн

А-95 — 74.90 грн

А-92 — 68.99 грн

ДП — 88.99 грн

А-98 — 81.99 грн

Газ — 45.99 грн

Скільки коштує пальне у середньому по Харківщині 25 березня

Якщо порівнювати всі основні види пального, то саме дизель і бензин А-95+ зараз залишаються найдорожчими для водіїв у Харківській області. Водночас найменший ціновий розрив спостерігається на бензині А-92.

У Харківській області станом на 25 березня ціни на пальне відрізнялися залежно від мережі АЗС. Найбільший розкид був на дизпальному: від 73.99 грн на "Укрнафті" до 86.99 грн на ОККО та WOG. Також у верхньому ціновому сегменті були AMIC і SOCAR з 85.99 грн та UPG з 85.90 грн за літр.

Бензин А-95 у середньому по області коштував від 67.99 до 74.99 грн за літр. Найдешевшу ціну показала SUN OIL, по 68.99 грн цей вид пального продавали "БРСМ-нафта", AMIC і "Укрнафта", а найвищу ціну зафіксували на ОККО та WOG.

А-95+ літр пального коштував від 71.99 грн на "Укрнафті" до 77.99 грн на ОККО та WOG. На Marshal ціна становила 72.99 грн, на UPG — 76.90 грн, на SOCAR — 76.99 грн.

Найменша різниця була на бензині А-92. За наданими даними, він коштував 64.99 грн на SUN OIL і 65.99 грн на "Укрнафті".

Автогаз на Харківщині 25 березня продавався в межах від 41.99 до 46.99 грн за літр. Найнижчу ціну мала "Укрнафта", а найвищу — ОККО. У WOG і SOCAR газ коштував 46.98 грн, в UPG — 45.50 грн.

Ціни на АЗС у Харкові змінюються щоденно. Практично щодня фіксується ріст цін. Найбільше у ціні змінилося дизельне паливо та А-95.

Тим часом в Харківській області нещодавно російські війська завдали удару по електричці. В електропотязі на станції Слатине від удару загинув чоловік.