Человек заходит в троллейбус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове продлили ограничения движения транспорта на улице Зброярской из-за ремонта водоотводных сетей. Работы должны были завершиться еще 15 октября, однако их объем увеличился. Теперь водителям придётся учитывать ограничения до 10 ноября. Изменения также коснулись движения троллейбусов на этом участке города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Ограничения движения в Харькове

По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, движение транспорта ограничено возле дома №8 на улице Зброярской. Причиной продления сроков стало увеличение объемов ремонта сетей водоотведения. Ранее планировалось снять ограничения 15 октября, однако теперь они будут действовать до 20:00 10 ноября. Улицу для автомобилей полностью не перекрыли. Транспорт может проезжать по полосам, на которых не проводятся ремонтные работы.

Как курсируют троллейбусы

Из-за ремонта на участке улицы Зброярской от улицы Коцарской до Благовещенской приостановлено движение троллейбусов, не имеющих достаточного запаса автономного хода. На маршруте №11 временно курсируют троллейбусы с большим запасом автономного хода. Такая схема движения будет действовать на время проведения ремонтных работ.

Новини.LIVE сообщали, что Харьков предусмотрел более 314 млн гривен на ремонт и содержание дорог в 2026 году. Ориентировочный объем дорожных работ в городе составляет 77 тысяч квадратных метров.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 22 октября в Харьковской области временно приостановят газоснабжение. Ограничения коснутся жителей села Подворки и поселка Солоницывка. Причиной стали плановые работы на газовых сетях. Возобновить подачу газа планируют в тот же день после завершения работ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковском метро сократили интервалы движения поездов. В рабочие дни в часы пик поезда начали курсировать чаще — с интервалом до семи минут. Это уже второй этап сокращения интервалов за последние полгода. Изменения связывают с увеличением пассажиропотока и возвращением харьковчан в город.