Людина заходить у тролейбус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Зброярській через ремонт мереж водовідведення. Роботи мали завершити ще 15 жовтня, однак їхній обсяг збільшився. Тепер водіям доведеться враховувати обмеження до 10 листопада. Зміни також торкнулися руху тролейбусів на цій ділянці міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Обмеження руху в Харкові

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, рух транспорту обмежений біля будинку №8 на вулиці Зброярській. Причиною продовження термінів стало збільшення обсягів ремонту мереж водовідведення. Раніше завершити обмеження планували 15 жовтня, проте тепер вони діятимуть до 20:00 10 листопада. Повністю вулицю для автомобілів не перекрили. Транспорт може проїжджати смугами, на яких не проводять ремонтні роботи.

Як курсують тролейбуси

Через ремонт на ділянці Зброярської від вулиці Коцарської до Благовіщенської припинили рух тролейбусів, які не мають достатнього запасу автономного ходу. На маршруті №11 тимчасово працюють тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Така схема руху діятиме на час проведення ремонтних робіт.

Новини.LIVE писали, що Харків передбачив понад 314 млн гривень на ремонт та утримання доріг у 2026 році. Орієнтовний обсяг дорожніх робіт у місті становить 77 тисяч квадратних метрів.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що 22 жовтня на Харківщині тимчасово припинять газопостачання. Обмеження стосуватимуться жителів села Подвірки та селища Солоницівка. Причиною стали планові роботи на газових мережах. Відновити подачу газу планують того ж дня після завершення робіт.

Раніше Новини.LIVE інформували, що у Харківському метро скоротили інтервали руху поїздів. У робочі дні в години пік потяги почали курсувати частіше — з інтервалом до семи хвилин. Це вже другий етап скорочення інтервалів за останні пів року. Зміни пов'язують зі збільшенням пасажиропотоку та поверненням харків'ян до міста.