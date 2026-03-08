В Харькове до сих пор ищут людей под завалами после удара РФ
В Харькове до сих пор ищут людей под завалами после российской атаки, произошедшей 7 марта. На месте работают спасатели.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Последствия атаки на Харьков
Как отметили в ГСЧС, в результате атаки полностью разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Кроме того, повреждены конструкции квартир на верхних этажах соседнего дома.
"Сейчас известно о 10 погибших, среди которых 2 детей. Еще 16 человек ранены, из них 3 — дети", — отмечают спасатели.
На месте ракетного удара непрерывно работают чрезвычайники, под завалами ищут людей.
"Работы проводятся как вручную, так и с помощью тяжелой инженерной техники. При обследовании завалов кинологи обнаружили фрагменты тел", — добавили в ГСЧС.
Пострадавшим в результате атаки и их родным оказывают помощь психологи ГСЧС.
Обстрел Харькова 7 марта
Атака на Харьков произошла в ночь на 7 марта. Россияне нанесли баллистический удар по жилому кварталу города. Как сообщил шеф-редактор издания "Думка" Юрий Ларин, РФ могла ударить по Харькову новой ракетой "Изделие-30". Она имеет 800 килограммов боевой части.
В то же время дом, в который попали оккупанты, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Всего из-за обстрела повреждения получили 17 домов, а также школа и критическая инфраструктура.
