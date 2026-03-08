Видео
Главная Харьков В Харькове до сих пор ищут людей под завалами после удара РФ

В Харькове до сих пор ищут людей под завалами после удара РФ

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 18:59
Ракетный удар по Харькову 7 марта — на месте до сих пор работают спасатели
Спасатели на месте ракетного удара в Харькове. Фото: Telegram/dsns_telegram

В Харькове до сих пор ищут людей под завалами после российской атаки, произошедшей 7 марта. На месте работают спасатели.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Читайте также:

Последствия атаки на Харьков

Как отметили в ГСЧС, в результате атаки полностью разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Кроме того, повреждены конструкции квартир на верхних этажах соседнего дома.

"Сейчас известно о 10 погибших, среди которых 2 детей. Еще 16 человек ранены, из них 3 — дети", — отмечают спасатели.

На месте ракетного удара непрерывно работают чрезвычайники, под завалами ищут людей.

У Харкові досі шукають під завалами людей після ракетного удару 7 березня
Спасатель на месте обстрела. Фото: Telegram/dsns_telegram
У Харкові досі шукають під завалами людей після ракетного удару 7 березня
Разрушенный дом в Харькове. Фото: Telegram/dsns_telegram

"Работы проводятся как вручную, так и с помощью тяжелой инженерной техники. При обследовании завалов кинологи обнаружили фрагменты тел", — добавили в ГСЧС.

Пострадавшим в результате атаки и их родным оказывают помощь психологи ГСЧС.

У Харкові досі шукають під завалами людей після ракетного удару 7 березня
Спасатели разбирают завалы. Фото: Telegram/dsns_telegram
У Харкові досі шукають під завалами людей після ракетного удару 7 березня
Спасатели на месте обстрела в Харькове. Фото: Telegram/dsns_telegram
У Харкові досі шукають під завалами людей після ракетного удару 7 березня
В Харькове продолжается разбор завалов. Фото: Telegram/dsns_telegram

Обстрел Харькова 7 марта

Атака на Харьков произошла в ночь на 7 марта. Россияне нанесли баллистический удар по жилому кварталу города. Как сообщил шеф-редактор издания "Думка" Юрий Ларин, РФ могла ударить по Харькову новой ракетой "Изделие-30". Она имеет 800 килограммов боевой части.

В то же время дом, в который попали оккупанты, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Всего из-за обстрела повреждения получили 17 домов, а также школа и критическая инфраструктура.

Харьков ГСЧС обстрелы спасатели атака ракетный удар
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
