Спасатели на месте ракетного удара в Харькове. Фото: Telegram/dsns_telegram

В Харькове до сих пор ищут людей под завалами после российской атаки, произошедшей 7 марта. На месте работают спасатели.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Последствия атаки на Харьков

Как отметили в ГСЧС, в результате атаки полностью разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Кроме того, повреждены конструкции квартир на верхних этажах соседнего дома.

"Сейчас известно о 10 погибших, среди которых 2 детей. Еще 16 человек ранены, из них 3 — дети", — отмечают спасатели.

На месте ракетного удара непрерывно работают чрезвычайники, под завалами ищут людей.

Спасатель на месте обстрела. Фото: Telegram/dsns_telegram

Разрушенный дом в Харькове. Фото: Telegram/dsns_telegram

"Работы проводятся как вручную, так и с помощью тяжелой инженерной техники. При обследовании завалов кинологи обнаружили фрагменты тел", — добавили в ГСЧС.

Пострадавшим в результате атаки и их родным оказывают помощь психологи ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Telegram/dsns_telegram

Спасатели на месте обстрела в Харькове. Фото: Telegram/dsns_telegram

В Харькове продолжается разбор завалов. Фото: Telegram/dsns_telegram

Обстрел Харькова 7 марта

Атака на Харьков произошла в ночь на 7 марта. Россияне нанесли баллистический удар по жилому кварталу города. Как сообщил шеф-редактор издания "Думка" Юрий Ларин, РФ могла ударить по Харькову новой ракетой "Изделие-30". Она имеет 800 килограммов боевой части.

В то же время дом, в который попали оккупанты, не подлежит восстановлению. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Всего из-за обстрела повреждения получили 17 домов, а также школа и критическая инфраструктура.

