Ракетний удар по Харкову 7 березня — рятувальники досі розбирають завали

У Харкові тривають рятувальні роботи на місці ракетного удару
Росіяни 7 березня атакували Харків ракетами. Наслідки удару ліквідовують і сьогодні. Рятувальники шукають під завалами людей.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення ДСНС.
Наслідки атаки на Харків
Як зазначили в ДСНС, внаслідок атаки повністю зруйнований під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Крім того, пошкоджені конструкції квартир на верхніх поверхах сусіднього будинку.
"Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких 2 дітей. Ще 16 людей поранені, з них 3 — діти", — зазначають рятувальники.
На місці ракетного удару безперервно працюють надзвичайники, під завалами шукають людей.
"Роботи проводяться як вручну, так і за допомогою важкої інженерної техніки. Під час обстеження завалів кінологи виявили фрагменти тіл", — додали у ДСНС.
Постраждалим внаслідок атаки та їхнім рідним надають допомогу психологи ДСНС.
Обстріл Харкова 7 березня
Атака на Харків сталася в ніч проти 7 березня. Росіяни завдали балістичного удару по житловому кварталу міста. Як повідомив шеф-редактор видання "Думка" Юрій Ларін, РФ могла вдарити по Харкову новою ракетою "Изделие-30". Вона має 800 кілограмів бойової частини.
Водночас будинок, в який влучили окупанти, не підлягає відновленню. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Загалом через обстріл пошкоджень зазнали 17 будинків, а також школа та критична інфраструктура.
