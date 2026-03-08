Ракетний удар по Харкову 7 березня — рятувальники досі розбирають завали

Рятувальники на місці ракетного удару у Харкові. Фото: Telegram/dsns_telegram

Росіяни 7 березня атакували Харків ракетами. Наслідки удару ліквідовують і сьогодні. Рятувальники шукають під завалами людей.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення ДСНС.

Наслідки атаки на Харків

Як зазначили в ДСНС, внаслідок атаки повністю зруйнований під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Крім того, пошкоджені конструкції квартир на верхніх поверхах сусіднього будинку.

"Наразі відомо про 10 загиблих, серед яких 2 дітей. Ще 16 людей поранені, з них 3 — діти", — зазначають рятувальники.

На місці ракетного удару безперервно працюють надзвичайники, під завалами шукають людей.

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: Telegram/dsns_telegram

Зруйнований будинок у Харкові. Фото: Telegram/dsns_telegram

"Роботи проводяться як вручну, так і за допомогою важкої інженерної техніки. Під час обстеження завалів кінологи виявили фрагменти тіл", — додали у ДСНС.

Постраждалим внаслідок атаки та їхнім рідним надають допомогу психологи ДСНС.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Telegram/dsns_telegram

Рятувальники на місці обстрілу у Харкові. Фото: Telegram/dsns_telegram

У Харкові триває розбір завалів. Фото: Telegram/dsns_telegram

Обстріл Харкова 7 березня

Атака на Харків сталася в ніч проти 7 березня. Росіяни завдали балістичного удару по житловому кварталу міста. Як повідомив шеф-редактор видання "Думка" Юрій Ларін, РФ могла вдарити по Харкову новою ракетою "Изделие-30". Вона має 800 кілограмів бойової частини.

Водночас будинок, в який влучили окупанти, не підлягає відновленню. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Загалом через обстріл пошкоджень зазнали 17 будинків, а також школа та критична інфраструктура.