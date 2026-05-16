Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове дорожает вторичное жилье и аренда: цены сегодня

В Харькове дорожает вторичное жилье и аренда: цены сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 11:56
В Харькове дорожает вторичное жилье и аренда: цены сегодня
Кровать в спальне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные российские обстрелы и близость к фронту, рынок жилья в Харькове постепенно оживает. За последний год в городе заметно подорожала аренда квартир, а цены на покупку жилья начали медленно расти.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости ЛУН.

У Харкові дорожчає вторинне житло та оренда: ціни сьогодні - фото 1
Стоимость аренды квартиры в Харькове. Фото: скриншот с ЛУН

Сколько сейчас стоит аренда квартир в Харькове

Больше всего за год изменилась именно стоимость аренды. Средняя цена однокомнатной квартиры в Харькове сейчас составляет около 6 тысяч гривен в месяц. Это на 50% дороже, чем год назад.

Двухкомнатное жилье подорожало еще ощутимее — до 12 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сейчас в среднем сдают за 15 тысяч гривен в месяц.

Самым дорогим для аренды остается Шевченковский район. Там однокомнатные квартиры стоят примерно 9 тысяч гривен, двухкомнатные — до 18 тысяч, а трехкомнатные — около 20 тысяч гривен в месяц.

Читайте также:
У Харкові дорожчає вторинне житло та оренда: ціни сьогодні - фото 2
Стоимость аренды квартир по районам в Харькове. Фото: скриншот с ЛУН

Дешевле жилье можно найти в Салтовском районе. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет 5,5 тысячи гривен.

Эксперты объясняют подорожание возвращением части жителей в город, нехваткой квартир с ремонтом и спросом на жилье в районах с более стабильными коммуникациями.

Как изменились цены на покупку квартир

Параллельно с арендой в Харькове постепенно дорожает и жилье на вторичном рынке. Хотя спрос на покупку квартир остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны, продавцы начали медленно поднимать цены.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Харькове сейчас составляет около 24 тысяч долларов, двухкомнатной — 39 тысяч, а трехкомнатной — примерно 51 тысячу долларов.

Самыми дорогими районами для покупки жилья остаются Шевченковский и Основянский. Например, однокомнатная квартира в Шевченковском районе стоит в среднем 32 тысячи долларов, а трехкомнатная — около 80 тысяч долларов.

У Харкові дорожчає вторинне житло та оренда: ціни сьогодні - фото 3
Стоимость квартир в Харькове. Фото: скриншот с ЛУН

В Салтовском и Новобаварском районах цены ниже. Там однокомнатные квартиры можно найти от 20-21 тысячи долларов.

Несмотря на постепенный рост стоимости, рынок остается очень зависимым от ситуации с безопасностью в городе.

Стоимость жилья в новостройках

На первичном рынке ситуация отличается. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Харькова сейчас составляет около 29 тысяч гривен.

Самым дешевым остается экономкласс — примерно 25 тысяч гривен за квадратный метр. Жилье комфорт-класса стоит около 27,5 тысячи гривен, а бизнес-класс — более 33 тысяч гривен за квадратный метр.

У Харкові дорожчає вторинне житло та оренда: ціни сьогодні - фото 4
Цены на квартиры в Харькове в новостройках. Фото: скриншот с ЛУН

Несмотря на сложную ситуацию, строительство в Харькове не остановилось полностью. В продаже остаются десятки секций жилых комплексов, а застройщики продолжают предлагать рассрочку и программы кредитования.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове официально возобновил работу центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес. Именно он стал первым центром сети в Украине, который открыли еще в 2020 году. После вынужденной паузы из-за полномасштабной войны пространство снова принимает предпринимателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Международном форуме адвокатов Kharkiv Unbreakable-2026 Игорь Терехов высказался о ситуации на рынке труда в Украине. Он заявил, что главным приоритетом должно быть возвращение украинцев, а не привлечение иностранных работников.

цены на квартиры жилье Новости Харькова аренда жилья
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации