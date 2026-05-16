В Харькове дорожает вторичное жилье и аренда: цены сегодня

Кровать в спальне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные российские обстрелы и близость к фронту, рынок жилья в Харькове постепенно оживает. За последний год в городе заметно подорожала аренда квартир, а цены на покупку жилья начали медленно расти.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости ЛУН.

Стоимость аренды квартиры в Харькове. Фото: скриншот с ЛУН

Сколько сейчас стоит аренда квартир в Харькове

Больше всего за год изменилась именно стоимость аренды. Средняя цена однокомнатной квартиры в Харькове сейчас составляет около 6 тысяч гривен в месяц. Это на 50% дороже, чем год назад.

Двухкомнатное жилье подорожало еще ощутимее — до 12 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры сейчас в среднем сдают за 15 тысяч гривен в месяц.

Самым дорогим для аренды остается Шевченковский район. Там однокомнатные квартиры стоят примерно 9 тысяч гривен, двухкомнатные — до 18 тысяч, а трехкомнатные — около 20 тысяч гривен в месяц.

Стоимость аренды квартир по районам в Харькове. Фото: скриншот с ЛУН

Дешевле жилье можно найти в Салтовском районе. Там аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет 5,5 тысячи гривен.

Эксперты объясняют подорожание возвращением части жителей в город, нехваткой квартир с ремонтом и спросом на жилье в районах с более стабильными коммуникациями.

Как изменились цены на покупку квартир

Параллельно с арендой в Харькове постепенно дорожает и жилье на вторичном рынке. Хотя спрос на покупку квартир остается значительно ниже, чем до полномасштабной войны, продавцы начали медленно поднимать цены.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Харькове сейчас составляет около 24 тысяч долларов, двухкомнатной — 39 тысяч, а трехкомнатной — примерно 51 тысячу долларов.

Самыми дорогими районами для покупки жилья остаются Шевченковский и Основянский. Например, однокомнатная квартира в Шевченковском районе стоит в среднем 32 тысячи долларов, а трехкомнатная — около 80 тысяч долларов.

Стоимость квартир в Харькове. Фото: скриншот с ЛУН

В Салтовском и Новобаварском районах цены ниже. Там однокомнатные квартиры можно найти от 20-21 тысячи долларов.

Несмотря на постепенный рост стоимости, рынок остается очень зависимым от ситуации с безопасностью в городе.

Стоимость жилья в новостройках

На первичном рынке ситуация отличается. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Харькова сейчас составляет около 29 тысяч гривен.

Самым дешевым остается экономкласс — примерно 25 тысяч гривен за квадратный метр. Жилье комфорт-класса стоит около 27,5 тысячи гривен, а бизнес-класс — более 33 тысяч гривен за квадратный метр.

Цены на квартиры в Харькове в новостройках. Фото: скриншот с ЛУН

Несмотря на сложную ситуацию, строительство в Харькове не остановилось полностью. В продаже остаются десятки секций жилых комплексов, а застройщики продолжают предлагать рассрочку и программы кредитования.

