Головна Харків У Харкові дорожчає вторинне житло та оренда: ціни сьогодні

Дата публікації: 16 травня 2026 11:56
Ліжко у спальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри постійні російські обстріли та близькість до фронту, ринок житла у Харкові поступово оживає. За останній рік у місті помітно подорожчала оренда квартир, а ціни на купівлю житла почали повільно зростати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на агентство нерухомості ЛУН.

Вартість оренди квартири в Харкові. Фото: скриншот з ЛУН

Скільки зараз коштує оренда квартир

Найбільше за рік змінилася саме вартість оренди. Середня ціна однокімнатної квартири у Харкові зараз становить близько 6 тисяч гривень на місяць. Це на 50% дорожче, ніж рік тому.

Двокімнатне житло подорожчало ще відчутніше — до 12 тисяч гривень. Трикімнатні квартири зараз у середньому здають за 15 тисяч гривень на місяць.

Найдорожчим для оренди залишається Шевченківський район. Там однокімнатні квартири коштують приблизно 9 тисяч гривень, двокімнатні — до 18 тисяч, а трикімнатні — близько 20 тисяч гривень на місяць.

Вартість оренди квартир по районах у Харкові. Фото: скриншот з ЛУН

Дешевше житло можна знайти у Салтівському районі. Там оренда однокімнатної квартири в середньому становить 5,5 тисячі гривень.

Експерти пояснюють подорожчання поверненням частини мешканців до міста, нестачею квартир із ремонтом та попитом на житло у районах зі стабільнішими комунікаціями.

Як змінилися ціни на купівлю квартир

Паралельно з орендою у Харкові поступово дорожчає і житло на вторинному ринку. Хоча попит на купівлю квартир залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни, продавці почали повільно піднімати ціни.

Середня вартість однокімнатної квартири у Харкові зараз становить близько 24 тисяч доларів, двокімнатної — 39 тисяч, а трикімнатної — приблизно 51 тисячу доларів.

Найдорожчими районами для купівлі житла залишаються Шевченківський та Основ’янський. Наприклад, однокімнатна квартира у Шевченківському районі коштує в середньому 32 тисячі доларів, а трикімнатна — близько 80 тисяч доларів.

Вартість квартир у Харкові. Фото: скриншот з ЛУН

У Салтівському та Новобаварському районах ціни нижчі. Там однокімнатні квартири можна знайти від 20-21 тисячі доларів.

Попри поступове зростання вартості, ринок залишається дуже залежним від безпекової ситуації у місті.

Вартість житла у новобудовах

На первинному ринку ситуація відрізняється. Середня вартість квадратного метра у новобудовах Харкова зараз становить близько 29 тисяч гривень.

Найдешевшим залишається економклас — приблизно 25 тисяч гривень за квадратний метр. Житло комфорт-класу коштує близько 27,5 тисячі гривень, а бізнес-клас — понад 33 тисячі гривень за квадратний метр.

Ціни на квартири у Харкові у новобудовах. Фото: скриншот з ЛУН

Попри складну ситуацію, будівництво у Харкові не зупинилося повністю. У продажу залишаються десятки секцій житлових комплексів, а забудовники продовжують пропонувати розтермінування та програми кредитування.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Харкові офіційно відновив роботу центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Саме він став першим центром мережі в Україні, який відкрили ще у 2020 році. Після вимушеної паузи через повномасштабну війну простір знову приймає підприємців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Міжнародному форумі адвокатів Kharkiv Unbreakable-2026 Ігор Терехов висловився про ситуацію на ринку праці в Україні. Він заявив, що головним пріоритетом має бути повернення українців, а не залучення іноземних працівників.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
