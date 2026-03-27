В Харькове дрон попал в девятиэтажку, есть пострадавшие
В Харькове ночью во время очередной российской атаки беспилотник попал в жилой девятиэтажный дом. После попадания частично были разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже, известно о восьми пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Харькова.
Последствия удара дрона по многоэтажке в Харькове 27 марта
В ночь на 27 марта Харьков снова оказался под российской атакой. Одно из попаданий пришлось на жилую девятиэтажку.
Из-за удара беспилотника пострадали восемь человек. В доме зафиксировали частичное разрушение внутренних конструкций, также поврежден балкон квартиры, расположенной на верхнем этаже.
После атаки на месте работали подразделения ГСЧС. К ликвидации последствий привлекли спасателей-верхолазов, саперов и психологов.
Новини.LIVE сообщал о том, что в Харькове в ночь на 27 марта раздавались мощные взрывы. Российские войска применили дроны и ракеты по городу. Известно, что в Харькове в дом влетела ракета.
А в четверг, 26 марта, мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские дроны ударили возле жилых домов и ресторана. В результате атаки есть разрушения, пострадал один человек.
