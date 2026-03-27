У Харкові дрон влучив у дев'ятиповерхівку, є постраждалі

Медики надають допомогу постраждалим у Харкові. Фото: ДСНС Харкова

У Харкові вночі під час чергової російської атаки безпілотник влучив у житловий дев'ятиповерховий будинок. Після влучання частково були зруйновані внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі, відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані ДСНС Харкова.

Наслідки удару дрона по багатоповерхівці в Харкові 27 березня

У ніч на 27 березня Харків знову опинився під російською атакою. Одне з влучань припало на житлову дев'ятиповерхівку.

Розбір завалів в будинку. фото: ДСНС Харківщини

Рятувально-пошукові роботи. Фото: ДСНС Харківщини

Через удар безпілотника постраждали вісім людей. У будинку зафіксували часткове руйнування внутрішніх конструкцій, також пошкоджено балкон квартири, розташованої на верхньому поверсі.

Рятувальники готують техніку. Фото: ДСНС Харківщини

Після атаки на місці працювали підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків залучили рятувальників-верхолазів, саперів і психологів.

Новини.LIVE повідомляв про те, що у Харкові в ніч на 27 березня лунали потужні вибухи. Російські війська застосували дрони та ракети по місту. Відомо, що в Харкові у будинок влетіла ракета.

А у четвер, 26 березня, мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що російські дрони вдарили біля житлових будинків та ресторану. Внаслідок атаки є руйнування, постраждала одна людина.