Последствия попадания в ТЦ в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVЕ

Утром 30 октября российские войска дважды атаковали Харьков реактивными дронами. Один из ударов пришелся на торговый центр, где вспыхнул пожар. Известно об одном пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь. За предыдущие сутки обстрелы пришлись на областной центр и еще 13 населенных пунктов области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренние удары по Харькову

В пятницу, 30 октября, около 07:00 российские военные атаковали реактивным беспилотником Основянский район Харькова. Информацию о последствиях этого удара еще уточняют.

Примерно в 09:00 враг нанес повторный удар по городу. На этот раз реактивный дрон попал в Киевский район. По уточненным данным, под атакой оказался один из торговых центров. На месте попадания вспыхнул пожар. В результате удара пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

Последствия обстрелов Харьковской области

В течение 29 октября российская армия обстреляла Харьков и еще 13 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры. В областном центре повреждены здание гражданского предприятия, окна учебного заведения, два грузовых и один легковой автомобиль. В Богодуховском районе разрушениям подвергся частный дом в Золочеве. В Купянском районе пострадали многоквартирный дом и два частных дома в Шевченково. В Изюмском районе под ударами оказались медицинское учреждение в Изюме, частный дом в Новоселовке и автомобили в Изюме, Подвысоком и Бугаевке.

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В Лозовском районе поврежден частный дом в Лимановке и гражданское предприятие в Лозовой. В Чугуевском районе пострадали частный дом в Мартовом и хозяйственное сооружение в Юрченковом. В Берестине российские удары повредили железнодорожную инфраструктуру.

Погибшие и пострадавшие

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Харьковской области погибли четыре человека, ещё 26 пострадали, среди них двое детей. Больше всего раненых зафиксировали в Изюме. Именно там РФ убила людей, ещё 12 получили ранения. Двое местных жителей перенесли острую стрессовую реакцию.

В Лозовой ранены шесть человек, а в Харькове — 61-летний мужчина. В Шевченково пострадал 76-летний местный житель, в Затишье Вильховской общины — 50-летняя женщина. В Малой Даниловке острую стрессовую реакцию получили 42-летний мужчина и пятилетняя девочка. В Лимановке Лозовской общины аналогичную реакцию зафиксировали у 15-летней девушки.

Кроме того, медики оказали помощь 72-летней женщине, получившей ранение во время обстрела Золочева 28 октября.

Чем атаковали

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска использовали ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. За прошедшие сутки враг применил три ракеты, три управляемые авиабомбы, один беспилотник типа "Герань-2" и пять FPV-дронов. Также зафиксировано 93 БПЛА, типы которых ещё устанавливаются.

Эвакуация из Харьковской области

Несмотря на постоянные обстрелы, в области продолжается эвакуация населения с опасных территорий. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 225 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 67 077 человек.

Ситуация на фронте

В течение 29 октября на всей линии фронта произошло 211 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь российских атак. Бои велись вблизи Старицы, Избицкого, Чайковки, Охримовки, Малой Волчьей и Шевьяковки. В то же время на Купянском направлении за прошедшие сутки российские войска не пытались укрепить свои позиции.

Как сообщали Новини.LIVE, с 19 по 25 октября российские войска 36 раз обстреляли Харьков. В результате атак погибли три человека. Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей. Под ударами оказались жилые дома, предприятия и важные объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером во вторник, 27 октября, россияне нанесли удар по Основянскому району Харькова. Попадание зафиксировали в многоквартирном жилом доме. По предварительным данным, внутри находятся заблокированные люди. Также поступает информация о пострадавших, однако их количество и состояние пока уточняются.