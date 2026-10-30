Наслідки влучання по ТЦ у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Російські війська зранку 30 жовтня двічі атакували Харків реактивними дронами. Один з ударів припав на торговельний центр, де спалахнула пожежа. Відомо про постраждалих, яким надають медичну допомогу. За попередню добу обстріли припали на обласний центр та ще 13 населених пунктів області, є загиблі й поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Ранкові удари по Харкову

У п'ятницю, 30 жовтня, близько 07:00 російські військові атакували реактивним безпілотником Основ'янський район Харкова. Інформацію про наслідки цього удару ще уточнюють.

Приблизно о 09:00 ворог завдав повторного удару по місту. Цього разу реактивний дрон влучив у Київському районі. За уточненими даними, під атакою опинився один із торговельних центрів. На місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок удару постраждали три людини. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація про інші можливі наслідки атаки уточнюється.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом 29 жовтня російська армія обстріляла Харків та ще 13 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, транспорт та об'єкти цивільної інфраструктури. В обласному центрі пошкоджено цивільне підприємство, вікна навчального закладу, два вантажні та один легковий автомобіль. У Богодухівському районі руйнувань зазнав приватний будинок у Золочеві. У Куп'янському районі постраждали багатоквартирний та два приватні будинки в Шевченковому. В Ізюмському районі під ударами опинилися медичний заклад в Ізюмі, приватний будинок у Новоселівці та автомобілі в Ізюмі, Підвисокому й Бугаївці.

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У Лозівському районі пошкоджено приватний будинок у Лиманівці та цивільне підприємство в Лозовій. У Чугуївському районі постраждали приватний будинок у Мартовому та господарча споруда в Юрченковому. У Берестині російські удари пошкодили залізничну інфраструктуру.

Загиблі та постраждалі

За минулу добу внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули четверо осіб, ще 26 постраждали, серед них двоє дітей. Найбільше поранених зафіксували в Ізюмі. Саме там РФ вбила людей, ще 12 отримали поранення. Двоє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес.

У Лозовій поранено шістьох людей, а в Харкові — 61-річного чоловіка. У Шевченковому постраждав 76-річний місцевий житель, у Затишші Вільхівської громади — 50-річна жінка. У Малій Данилівці гостру реакцію на стрес отримали 42-річний чоловік та п'ятирічна дівчинка. У Лиманівці Лозівської громади аналогічну реакцію зафіксували у 15-річної дівчини.

Крім того, медики надали допомогу 72-річній жінці, яка дістала поранення під час обстрілу Золочева 28 жовтня.

Чим атакували

Для ударів по Харківщині російські війська використовували ракети, керовані авіабомби та безпілотники різних типів. За минулу добу ворог застосував три ракети, три керовані авіабомби, один безпілотник типу "Герань-2" та п'ять FPV-дронів. Також зафіксовано 93 БпЛА, типи яких ще встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Попри постійні обстріли, в області триває евакуація населення з небезпечних територій. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 225 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 67 077 осіб.

Ситуація на фронті

Протягом 29 жовтня на всій лінії фронту відбулося 211 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім російських атак. Бої точилися поблизу Стариці, Ізбицького, Чайківки, Охрімівки, Малої Вовчої та Шев'яківки. Водночас на Куп'янському напрямку протягом минулої доби російські війська не намагалися покращити свої позиції.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 19 до 25 жовтня російські війська 36 разів обстріляли Харків. Унаслідок атак загинули троє людей. Ще 28 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та важливі об'єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері у вівторок, 27 жовтня, росіяни завдали удару по Основ'янському району Харкова. Влучання зафіксували у багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними, всередині є заблоковані люди. Також надходить інформація про постраждалих, однак їхню кількість та стан поки уточнюють.