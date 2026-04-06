Главная Харьков В Харькове дрон РФ влетел в дом в Киевском районе: есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 14:15
Последствия от взрыва после попадания дрона в Харькове 6 апреля. Фото: Игорь Терехов

Российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Киевском районе Харькова в понедельник, 6 апреля, вызвав пожар и ранения мирных жителей. По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека, среди которых две пожилые женщины, получившие острую реакцию на стресс.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Россия бьет дронами по Харькову

Харьков снова оказался под ударом вражеских беспилотников, один из которых попал непосредственно в жилой массив Киевского района. По сообщению председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, прямое попадание зафиксировано в многоквартирный дом.

Известно о четырех пострадавших жителях района. В частности, помощь понадобилась трем женщинам в возрасте 34, 56 и 61 года, у которых диагностировали острую реакцию на сильный стресс. Информация о состоянии другого лица пока уточняется специалистами.

"По уточненной информации, попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома. Без пожара. Во дворе — побитые авто. Информация о пострадавших сейчас уточняется", — сообщил Игорь Терехов.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска несколько дней подряд устраивают террор против гражданских в Харькове. Они целенаправленно бьют по жилым кварталам и гражданским объектам дронами. К тому же они применяют новые реактивные дроны, которые очень быстро летят, поэтому их трудно сбить силам ПВО, а гражданские не успевают переместиться в укрытие.

Так сегодня, 6 апреля, российские войска направили дрон на остановку общественного транспорта в Харькове. В результате атаки ранения и травмы получил водитель микроавтобуса.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
