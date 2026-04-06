Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків У Харкові дрон РФ влетів у будинок в Київському районі: є жертви

У Харкові дрон РФ влетів у будинок в Київському районі: є жертви

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:15
Наслідки від вибуху після влучання дрона у Харкові 6 квітня. Фото: Ігор Терехов

Російський безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова у понеділок, 6 квітня, спричинивши пожежу та поранення мирних мешканців. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо осіб, серед яких дві жінки похилого віку, що отримали гостру реакцію на стрес.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Росія б'є дронами по Харкову

Харків знову опинився під ударом ворожих безпілотників, один із яких влучив безпосередньо у житловий масив Київського району. За повідомленням голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, пряме влучання зафіксовано у багатоквартирний будинок.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих мешканців району. Зокрема, допомога знадобилася трьом жінкам віком 34, 56 та 61 року, у яких діагностували гостру реакцію на сильний стрес. Інформація щодо стану іншої особи наразі уточнюється фахівцями.

"За уточненою інформацією, влучання відбулося в останній поверх багатоквартирного будинку. Без пожежі. У дворі — побиті авто. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", — повідомив Ігор Терехов.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська кілька днів підряд влаштувують терор проти цивільних у Харкові. Вони цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах та цивільним об'єктам дронами. До того ж вони застосовують нові реактивні дрони, які дуже швидко летять, тому їх важко збити силам ППО, а цивільні не встигають переміститися в укриття.

Так сьогодні, 6 квітня, російські війська скерували дрон на зупинку громадського транспорту у Харкові. Внаслідок атаки поранення та травми дістав водій мікроавтобуса.

 

Харків безпілотники дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації