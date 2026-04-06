У Харкові дрон РФ влетів у будинок в Київському районі: є жертви

Наслідки від вибуху після влучання дрона у Харкові 6 квітня. Фото: Ігор Терехов

Російський безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова у понеділок, 6 квітня, спричинивши пожежу та поранення мирних мешканців. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали четверо осіб, серед яких дві жінки похилого віку, що отримали гостру реакцію на стрес.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Росія б'є дронами по Харкову

Харків знову опинився під ударом ворожих безпілотників, один із яких влучив безпосередньо у житловий масив Київського району. За повідомленням голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, пряме влучання зафіксовано у багатоквартирний будинок.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих мешканців району. Зокрема, допомога знадобилася трьом жінкам віком 34, 56 та 61 року, у яких діагностували гостру реакцію на сильний стрес. Інформація щодо стану іншої особи наразі уточнюється фахівцями.

"За уточненою інформацією, влучання відбулося в останній поверх багатоквартирного будинку. Без пожежі. У дворі — побиті авто. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", — повідомив Ігор Терехов.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська кілька днів підряд влаштувують терор проти цивільних у Харкові. Вони цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах та цивільним об'єктам дронами. До того ж вони застосовують нові реактивні дрони, які дуже швидко летять, тому їх важко збити силам ППО, а цивільні не встигають переміститися в укриття.

Так сьогодні, 6 квітня, російські війська скерували дрон на зупинку громадського транспорту у Харкові. Внаслідок атаки поранення та травми дістав водій мікроавтобуса.