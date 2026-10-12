Удар дрона по Киевскому району Харькова 12 октября: последствия

Поврежденный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киевском районе Харькова российский ударный дрон попал прямо в многоэтажный дом. В одном из подъездов разрушены три верхних этажа, на месте вспыхнул пожар. Известно как минимум о пяти пострадавших, спасатели продолжают поиски.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама

Сообщения об атаках. Фото: скриншот из Telegram

Удар по многоэтажке

Сегодня, 12 октября, российский ударный беспилотник поразил жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Верхняя часть здания получила значительные повреждения.

После попадания возник пожар. По предварительной информации, пострадали пять человек. Медики оказали помощь женщинам 74 и 80 лет, мужчинам 36 и 74 лет, а также 10-летнему мальчику. На месте работают спасатели, которые продолжают поисково-спасательные работы. Информация о последствиях удара уточняется.

Повторный удар

Впоследствии РФ нанесла повторный удар по Киевскому району Харькова. Враг попал в здание спортивного учреждения. На данный момент обращений к медикам не поступало.

Читайте также:

Около 09:40 РФ уже в пятый раз атаковала Харьков. В Киевском районе снова зафиксировали попадание в жилой дом.

Последствия обстрелов

Харьковской области За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 22 населенных пункта области. Под ударами оказались жилые дома, автомобили, предприятия, магазины и другие гражданские объекты. В самом областном центре россияне атаковали Киевский и Немишлянский районы. В городе повреждены 30 частных домов и 11 автомобилей. Значительные разрушения понес и Харьковский район. В Песочине были разрушены четыре многоквартирных дома, продовольственный магазин и пять автомобилей. В Слатыном пострадал частный дом, а в Сороковке, Вильховке и Дергачах — в общей сложности три автомобиля. В Новой Водолаге под удар попало гражданское предприятие.

В Изюме повреждены 15 частных домов и одно многоэтажное здание. В Бригадировке российские удары задели два автомобиля. В Лозовском районе разрушениям подверглись десять частных домов в Лозовой, а также жилые дома в Веселом и Энергетиков. В Яковлевке повреждено здание учебного заведения, в Катериновке — складские и офисные помещения.

В Купянском районе российские атаки повредили электросети в Великом Бурлуке. В Шевченково пострадали складское здание, трактор и зерно. Кроме того, в Черноглазовке Богодуховского района поврежден автомобиль, а в Песчаном Чугуевского района — дачный дом.

Погибшие и пострадавшие

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов Харьковской области погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще 45 человек пострадали, в том числе четверо детей. В Харькове погибла 36-летняя женщина. Еще 11 человек пострадали, среди них семилетний мальчик. Наиболее тяжелые последствия зафиксировали в Песочине. Там российская атака унесла жизни трех человек: женщин в возрасте 51 и 19 лет и 16-летнего юноши. Еще 28 человек пострадали. Среди них четверо детей — девочки в возрасте 8, 10 и 13 лет и двухлетний мальчик.

Недалеко от Макарихи Золочевской общины погиб 69-летний мужчина. Еще один местный житель, которому 56 лет, перенес острую стрессовую реакцию. В Гороховатке Боровской общины ранен 57-летний мужчина. В Вильховке ранения получили 61-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Также острая реакция на стресс была зафиксирована у 43-летней женщины в Яковлевке Лозовской общины и у 67-летней женщины в Изюме. Кроме того, медики оказали помощь 49-летнему мужчине, получившему ранение ещё 10 октября во время обстрела Хотимли Старосалтовской общины.

Чем атаковали россияне

В течение суток российские войска применяли против Харьковской области ракеты, управляемые авиабомбы и различные типы беспилотников. По предоставленным данным, враг использовал:

12 ракет;

11 управляемых авиабомб;

один беспилотник типа "Ланцет";

три беспилотника типа "Молния";

два FPV-дрона;

136 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Несмотря на постоянные российские обстрелы, в области продолжается эвакуация населения с опасных территорий. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 45 человек. Они прибыли из населенных пунктов, где сохраняется угроза обстрелов. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 64 337 человек.

Ситуация на фронте

На фронте продолжаются интенсивные боевые действия. За прошедшие сутки украинские военные зафиксировали 264 боевых столкновения с российскими оккупантами. На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника. Российские войска пытались продвинуться в направлении Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов, Крейдянки, Волоховского, Бузового и Довгенького. Напряженной остается ситуация и на Купянском направлении. Там оккупанты 12 раз пытались укрепить свои позиции. Враг проводил штурмовые действия в направлении Радьковки, Кутьковки и Кившаревки. Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска и отражать атаки на обоих направлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.

Также Новини.LIVE писали, что 10 октября российские войска нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова. В момент атаки медучреждение работало и принимало пациентов. По последним данным, ранения получили пять человек, среди которых сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Здание подверглось серьезным разрушениям.