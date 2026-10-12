Удар дрона по Київському району Харкова 12 жовтня: наслідки

Пошкоджений будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Київському районі Харкова російський ударний дрон влучив просто у багатоповерхівку. В одному з під’їздів зруйновані три верхні поверхи, на місці спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих, рятувальники продовжують пошуки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Повідомлення про атаки. Фото: скриншот із Telegram

Удар по багатоповерхівці

Сьогодні, 12 жовтня, російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок атаки в одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. Верхня частина будинку зазнала значних руйнувань.

Після влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей. Медики надали допомогу жінкам 74 і 80 років, чоловікам 36 і 74 років та 10-річному хлопчику. На місці працюють рятувальники, які продовжують пошуково-рятувальні роботи. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Повторний удар

Згодом РФ завдала повторний удар по Київському району Харкова. Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу. Наразі тут звернень до медиків не було.

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Близько 09:40 РФ вже в п'яте атакувала Харків. У Київському районі знову зафіксували влучання у житловий будинок.

Наслідки обстрілів

Харківщини Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 22 населені пункти області. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі, підприємства, магазини та інші цивільні об'єкти. У самому обласному центрі росіяни атакували Київський і Немишлянський райони. У місті пошкоджено 30 приватних будинків та 11 автомобілів. Значних руйнувань зазнав і Харківський район. У Пісочині руйнувань зазнали чотири багатоквартирні будинки, продовольчий магазин та п'ять автомобілів. У Слатиному постраждав приватний будинок, а в Сороківці, Вільхівці та Дергачах — загалом три автомобілі. У Новій Водолазі під удар потрапило цивільне підприємство.

В Ізюмі пошкоджено 15 приватних будинків та одну багатоповерхівку. У Бригадирівці російські удари зачепили два автомобілі. У Лозівському районі руйнувань зазнали десять приватних будинків у Лозовій, а також житло у Веселому та Енергетиків. У Яковлівці пошкоджено будівлю навчального закладу, у Катеринівці — складські та офісні приміщення.

У Куп'янському районі російські атаки пошкодили електромережі у Великому Бурлуку. У Шевченковому постраждали складська будівля, трактор та зерно. Крім того, у Чорноглазівці Богодухівського району пошкоджено автомобіль, а в Піщаному Чугуївського району — дачний будинок.

Загиблі та постраждалі

За минулу добу внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули п'ятеро людей, серед яких одна дитина. Ще 45 людей постраждали, зокрема четверо дітей. У Харкові загинула 36-річна жінка. Ще 11 людей постраждали, серед них семирічний хлопчик. Найтяжчі наслідки зафіксували у Пісочині. Там російська атака забрала життя трьох людей: жінок віком 51 і 19 років та 16-річного хлопця. Ще 28 людей постраждали. Серед них четверо дітей — дівчатка віком 8, 10 і 13 років та дворічний хлопчик.

Поблизу Макарихи Золочівської громади загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель, якому 56 років, зазнав гострої реакції на стрес. У Гороховатці Борівської громади поранено 57-річного чоловіка. У Вільхівці поранення отримали 61-річна жінка та 38-річний чоловік.

Також гостру реакцію на стрес зафіксували у 43-річної жінки в Яковлівці Лозівської громади та 67-річної жінки в Ізюмі. Окремо медики надали допомогу 49-річному чоловіку, який дістав поранення ще 10 жовтня під час обстрілу Хотімлі Старосалтівської громади.

Чим атакували росіяни

Протягом доби російські війська застосовували проти Харківщини ракети, керовані авіабомби та різні типи безпілотників. За наданими даними, ворог використав:

12 ракет;

11 керованих авіабомб;

один безпілотник типу "Ланцет";

три безпілотники типу "Молнія";

два FPV-дрони;

136 безпілотників, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Попри постійні російські обстріли, в області триває евакуація населення з небезпечних територій. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 45 людей. Вони прибули з населених пунктів, де зберігається загроза обстрілів. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 64 337 людей.

Ситуація на фронті

На фронті продовжуються інтенсивні бойові дії. Протягом минулої доби українські військові зафіксували 264 бойові зіткнення з російськими окупантами. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Крейдянки, Волохівського, Бузового та Довгенького. Напруженою залишається ситуація і на Куп'янському напрямку. Там окупанти 12 разів намагалися покращити свої позиції. Ворог проводив штурмові дії в напрямку Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Українські захисники продовжують стримувати російські війська та відбивати атаки на обох напрямках.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.

Також Новини.LIVE писали, що 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.