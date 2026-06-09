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Главная Харьков В Харькове дроны атаковали жилой дом и авто: есть пострадавшие

В Харькове дроны атаковали жилой дом и авто: есть пострадавшие

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Дата публикации 9 июня 2026 22:31
В Харькове дроны атаковали жилой дом и автомобиль: есть пострадавшие
Последствия атаки российских дронов на Харьковскую область. Фото: ГСЧС Харьковской области

Вечером 9 июня российские дроны вновь атаковали Харьков, и один из "шахедов" попал прямо в жилой дом. Известно о двух раненых в Холодногорском районе города. На месте попадания сейчас работают спасатели, медики и коммунальные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

Последствия удара по Харькову

Взрыв сильно повредил соседнее здание, а также повредил городские коммуникационные сети.

"Попадание в жилой дом в Холодногорском районе", — отметил мэр Харькова.

В целом за этот вечер в городе было шумно, взрывы слышали также в Слободском, Основянском, Киевском и Шевченковском районах.

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Врачи оказывают помощь пострадавшим на месте.

Удар по гражданскому автомобилю

Также на дороге в Дергачевской общине Харьковской области российский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю «Honda», сообщили в полиции. Погибла женщина-водитель.

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Уничтоженный автомобиль из-за попадания дрона. Фото: Нацполиция

Ранения получили еще три женщины 79, 74 и 49 лет и 61-летний мужчина. Всех пострадавших с взрывными травмами доставили в больницу.

Как писали Новини.LIVE ранее, в ночь на 9 июня российские войска атаковали Харьков с помощью БПЛА. Произошли взрывы в Шевченковском и Холодногорском районах. Игорь Терехов подтвердил информацию о как минимум одном пострадавшем в результате ударов

Также мы писали, что россияне разрушают транспортную логистику между Харьковом и Сумами. Удары по трассе между двумя областными центрами в районе Богодухова должны изолировать города и парализовать движение техники и гуманитарных грузов.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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