У Харкові дрони атакували житловий будинок та авто: є постраждалі

Наслідки дронової атаки росіян на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщини

Російські дрони ввечері 9 червня знову атакували Харків і один із "шахедів" влучив прямо у житловий будинок. Відомо про двох поранених людей у Холодногірському районі міста. На місці влучання зараз працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Наслідки удару по Харкову

Вибухом сильно пошкодило сусідню будівлю, а також перебило міські комунікаційні мережі.

"Влучання у житловий будинок в Холодногірському районі", — зазначив мер Харкова.

Загалом за цей вечір у місті було гучно, вибухи чули також у Слобідському, Основʼянському, Київському та Шевченківському районах.

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Лікарі надають допомогу постраждалим на місці.

Удар по цивільному авто

Також на дорозі у Дергачівській громаді Харківщині російський FPV-дрон вдарив по цивільному авто "Honda", повідомили в поліції. Загинула жінка-водій.

Знищене авто внаслідок влучання. Фото: Нацполіція

Поранення отримали ще троє жінок 79, 74 і 49 років та 61-річний чоловік. Усіх постраждалих із вибуховими травмами доставили до лікарні.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч на 9 червня російські війська атакували Харків за допомогою БпЛА. Були вибухи в Шевченківському та Холодногірському районах. Ігор Терехов підтвердив інформацію про мінімум одного постраждалого внаслідок прильотів

Також ми писали, що росіяни руйнують транспортну логістику між Харковом та Сумами. Удари по трасі між двома обласними центрами в районі Богодухова мають ізолювати міста та паралізувати рух техніки та гуманітарних вантажів.