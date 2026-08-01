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Главная Харьков В Харькове дроны нанесли удар по издательству: вспыхнул пожар

В Харькове дроны нанесли удар по издательству: вспыхнул пожар

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 15:43
Атака дронов на Харьков 1 августа: пожар в издательстве
Пожар в Харькове. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Сегодня, 1 августа, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказался Шевченковский район города. Загорелось складское здание одного из местных издательств. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Масштабный пожар

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, удар был нанесен с помощью беспилотников "Герань-3". В результате атаки загорелось складское здание издательства.

"Удар пришелся по складскому зданию одного из местных издательств. Площадь возгорания — около 10 тысяч метров. На данный момент известно, что один человек получил ранения", — сообщил Синегубов.

Наслідки удару по Харкову
Скорая помощь на месте атаки. Фото: Харьковская ОВА

Сначала также сообщалось о сотруднице издательства, которая не выходила на связь. Впоследствии женщина ответила на телефонный звонок. Она жива и невредима.

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Спасатель тушит пожар. Фото: Харьковская ОВА

Работают службы

На месте удара работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и бригады экстренной медицинской помощи. Спасатели продолжают тушить масштабный пожар и ликвидировать последствия атаки.

Наслідки удару по Харкову
Спасатели на месте удара. Фото: Харьковская ОВА

Сейчас основная задача — полностью обследовать помещение и убедиться, что внутри не осталось людей, которым может понадобиться помощь.

Обстріл Харкова: фото
Пожар в здании. Фото: Харьковская ОВА

Ликвидация последствий российского удара продолжается.

Обстріл Харкова: фото
Пожарный ликвидирует последствия. Фото: Харьковская ОВА

Как сообщали Новини.LIVE, информация о том, что на трассе Харьков — Полтава не осталось ни одной действующей АЗС, не соответствует действительности. В Харьковской области пока нет дефицита топлива, несмотря на регулярные российские атаки на автозаправочные станции. В то же время для АЗС в регионе планируется ввести дополнительные меры физической защиты. Это должно помочь обеспечить безопасность работников заправок и водителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские атаки вновь вызвали перебои с электроснабжением в Харьковской области. Из-за удара по линии электропередач в районе Слатыного без света остались два населенных пункта. Более 2000 человек ждут восстановления электроснабжения. В то же время в регионе зафиксировали ещё один удар — российский FPV-дрон повредил автомобиль передвижного отделения "Укрпочты".

Харьков обстрелы фото
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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