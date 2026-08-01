Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові дрони вдарили по видавництву: спалахнула пожежа

У Харкові дрони вдарили по видавництву: спалахнула пожежа

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 15:43
Атака дронів на Харків 1 серпня: пожежа у видавництві
Пожежа у Харкові. Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 1 серпня, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинився Шевченківський район міста. Загорілася складська будівля одного з місцевих видавництв. Площа пожежі сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Масштабна пожежа

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, удар завдали безпілотниками "Герань-3". Внаслідок атаки спалахнула складська будівля видавництва.

"Удар прийшовся у складську будівлю одного з місцевих видавництв. Площа займання — близько 10 тисяч метрів. Наразі відомо, що одна людина отримала поранення", — повідомив Синєгубов.

Наслідки удару по Харкову
Швидка на місці атаки. Фото: Харківська ОВА

Спочатку також повідомляли про співробітницю видавництва, яка не виходила на зв’язок. Згодом жінка відповіла на телефонний дзвінок. Вона жива та неушкоджена.

Читайте також:
Обстріл Харкова: фото
Рятувальник гасить пожежу. Фото: Харківська ОВА

Працюють служби

На місці удару працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та бригади екстреної медичної допомоги. Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу та ліквідовувати наслідки атаки.

Наслідки удару по Харкову
Рятувальники на місці удару. Фото: Харківська ОВА

Наразі основне завдання — повністю обстежити приміщення та переконатися, що всередині не залишилося людей, яким може знадобитися допомога.

Обстріл Харкова: фото
Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

Ліквідація наслідків російського удару триває.

Обстріл Харкова: фото
Вогнеборець ліквідовує наслідки. Фото: Харківська ОВА

Як повідомляли Новини.LIVE, інформація про те, що на трасі Харків — Полтава не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності. На Харківщині наразі немає дефіциту пального, попри регулярні російські атаки на автозаправні станції. Водночас для АЗС у регіоні планують запровадити додаткові заходи фізичного захисту. Це має допомогти убезпечити працівників заправок та водіїв.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову спричинили перебої з електропостачанням на Харківщині. Через удар по лінії електромереж у районі Слатиного без світла залишилися два населені пункти. Понад 2000 людей чекають на відновлення електропостачання. Водночас у регіоні зафіксували ще один удар — російський FPV-дрон пошкодив автомобіль пересувного відділення "Укрпошти".

Харків обстріли фото
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації