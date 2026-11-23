Последствия атаки на Харьковскую область. Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковской области

Российские беспилотники атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в детском саду в Немишлянском районе и в отеле в Холодногорском. В обоих местах повреждены здания, а за медицинской помощью обратились шесть человек. Пятеро человек пострадали возле детского сада, ещё один — возле гостиницы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передают журналисты Новини.LIVE.

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Удар по детскому саду

В Немишлянском районе Харькова российский реактивный беспилотник типа "Шахед" попал в здание детского сада. Удар нанес серьезные повреждения зданию, в частности разрушил его несущие конструкции. Также пострадали 11 соседних многоэтажек. В домах выбило окна. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что повреждения детского сада достаточно серьезные. По его словам, здание должны дополнительно обследовать специалисты, чтобы оценить его состояние.

"Здесь разрушена конструкция детского сада. Приедут специалисты, будем проводить обследование", — сказал мэр.

По уточнённым данным Харьковской областной прокуратуры, после этого удара за медицинской помощью обратились пять человек. Две женщины и мужчина получили травмы. Ещё у двух женщин медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

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Попадание в отель

Еще один российский беспилотник атаковал Харьков тем же вечером. На этот раз удар пришелся на здание отеля в Холодногорском районе. По предварительной информации, на момент атаки в помещении почти никого не было. За медицинской помощью обратился охранник заведения.

"К счастью, здесь практически никого не было. За помощью обратился один человек. Это охранник этой гостиницы", — добавил Терехов.

На месте работали спасатели ГСЧС и коммунальные службы. Обстоятельства и последствия обоих ударов уточнялись.

Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 20 населённых пунктов области. В Богодуховском районе повреждены гараж в Золочеве, два жилых дома и пять хозяйственных построек в Коломаке. В Купянском районе под удар попали мотоцикл в селе Манцевка и автомобиль в поселке Шевченково.

В Изюмском районе повреждены частный дом и автомобиль в Бугаевке, а также два хозяйственных постройки в Балаклее. В Харьковском районе были повреждены два автомобиля в Маслях и Циркунах, административное здание в Дергачах, железнодорожная инфраструктура в Люботине и электросети в Новой Водолаге. В Лозовском районе пострадали складское здание в Домасе и гражданское предприятие в Златополе. В Чугуевском районе российские обстрелы повредили два многоквартирных дома.

Пострадавшие от атак

В результате обстрелов пострадали 17 человек, среди них трое детей. В Харькове ранения получили 85-летняя и 66-летняя женщины, а также 25-летний мужчина. У 64-летней женщины случился острый инфаркт миокарда, ещё пять человек получили острую стрессовую реакцию. В Люботине пострадали трое подростков: девочки 14 и 15 лет и 17-летний юноша. Также острую реакцию на стресс диагностировали у 38-летней женщины. Возле села Феськи Золочевской общины был ранен 42-летний мужчина, еще один местный житель того же возраста получил острую реакцию на стресс. В селе Манцевка Великобурлуцкой общины ранения получили 52-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Чем атаковали

Для атак по Харьковской области россияне применили три ракеты, три беспилотника "Герань-2", три БПЛА "Молния", два FPV-дрона и 144 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

Между тем транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 41 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 70 269 человек.

Ситуация на фронте

За сутки на фронте зафиксировали 149 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три атаки россиян в сторону Рубежного, Бочкового и Иващиного. На Купянском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Напомним, 19 ноября россияне обстреляли Изюм в Харьковской области из реактивной системы залпового огня. Оккупанты разрушили подъезд жилого дома и повредили еще несколько многоэтажек. Число пострадавших возросло до 16 человек, среди которых четверо детей.

Кроме того, утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека.