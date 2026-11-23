Наслідки атаки на Харківщину. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Російські безпілотники атакували Харків. Влучання зафіксовано в дитячий садок у Немишлянському районі та готель у Холодногірському. В обох місцях пошкоджені будівлі, а по медичну допомогу звернулися шестеро людей. П'ятеро людей постраждали біля дитсадка, ще один — біля готелю.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передають журналісти Новини.LIVE.

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Удар по дитсадку

У Немишлянському районі Харкова російський реактивний безпілотник типу "Шахед" влучив у будівлю дитячого садка. Удар завдав серйозних пошкоджень споруді, зокрема зруйнував її несучі конструкції. Також постраждали 11 сусідніх багатоповерхівок. У будинках вибило вікна. Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що пошкодження дитсадка досить серйозні. За його словами, будівлю мають додатково обстежити фахівці, щоб оцінити її стан.

"Тут зруйнований конструктив дитячого садочка. Прийдуть спеціалісти, будемо обстежувати", — сказав мер.

За уточненими даними Харківської обласної прокуратури, після цього удару по медичну допомогу звернулися п'ятеро людей. Дві жінки та чоловік отримали травми. Ще у двох жінок медики діагностували гостру реакцію на стрес.

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Влучання в готель

Ще один російський безпілотник атакував Харків того ж вечора. Цього разу удар припав на будівлю готелю в Холодногірському районі. За попередньою інформацією, на момент атаки в приміщенні майже нікого не було. По медичну допомогу звернувся охоронець закладу.

"На щастя, тут практично ніхто не перебував. Звернулася за допомогою одна людина. Це охоронник цього готелю" — додав Терехов.

На місці працювали рятувальники ДСНС і комунальні служби. Обставини та наслідки обох ударів уточнювали.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. У Богодухівському районі пошкоджені гараж у Золочеві, два житлові будинки та п'ять господарських споруд у Коломаку. У Куп'янському районі під удар потрапили мотоцикл у селі Манцівка та автомобіль у селищі Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок і автомобіль у Бугаївці, а також дві господарські споруди в Балаклії. У Харківському районі зазнали пошкоджень два автомобілі в Масліях і Циркунах, адміністративна будівля в Дергачах, залізнична інфраструктура в Люботині та електромережі в Новій Водолазі. У Лозівському районі постраждали складська будівля в Домасі та цивільне підприємство у Златополі. У Чугуївському районі російські обстріли пошкодили два багатоквартирні будинки.

Постраждалі від атак

Внаслідок обстрілів постраждали 17 людей, серед них троє дітей. У Харкові поранень зазнали 85-річна та 66-річна жінки, а також 25-річний чоловік. У 64-річної жінки стався гострий інфаркт міокарда, ще п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес. У Люботині постраждали троє підлітків: дівчата віком 14 і 15 років та 17-річний юнак. Також гостру реакцію на стрес діагностували у 38-річної жінки. Біля села Феськи Золочівської громади поранило 42-річного чоловіка, ще один місцевий житель такого ж віку отримав гостру реакцію на стрес. У селі Манцівка Великобурлуцької громади поранень зазнали 52-річний чоловік і 48-річна жінка.

Чим атакували

Для атак по Харківщині росіяни застосували три ракети, три безпілотники "Герань-2", три БпЛА "Молнія", два FPV-дрони та 144 безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація населення

Тим часом транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 41 людину. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 269 осіб.

Ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки росіян у бік Рубіжного, Бочкового та Іващиного. На Куп'янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, 19 листопада, росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивної системи залпового вогню. Окупанти зруйнували під'їзд житлового будинку та пошкодили ще кілька багатоповерхівок. Кількість постраждалих зросла до 16 людей, серед яких четверо дітей.

Крім того, вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.