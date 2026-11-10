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Главная Харьков В Харькове два трамвая изменят свои маршруты: новая схема

В Харькове два трамвая изменят свои маршруты: новая схема

Ua ru
10 ноября 2026 09:54
Как будут курсировать трамваи № 6 и 8 в Харькове 10 ноября Новини.LIVE
Трамвай на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 10 ноября временно изменится схема движения трамваев № 6 и 8. Изменения будут действовать с 10:00 до 15:00 на участке Салтовского шоссе и переулка Салтовского — от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей. Причина — ремонт контактной сети. На это время для пассажиров запустят временный автобус №8.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Как будут курсировать трамваи

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета, на время ремонта трамваи будут курсировать по измененным маршрутам. В частности, трамвай №6 будет ездить от вокзала Харьков-Пассажирский до парка Машиностроителей.

Трамвай № 8 будет курсировать по следующему маршруту: разворотный круг "Ул. Одесская" — проспект Байрона — улица Морозова — улица Георгия Тарасенко — улица Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — улица Академика Павлова — въезд Семиградский — улица Виринская — улица Моисеевская — улица Шевченко — разворотная площадка "Журавлевский гидропарк".

Где будет курсировать временный автобус

На период ремонта также запустят временный автобус № 8. Он будет курсировать по следующему маршруту: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — улица Академика Павлова — проспект Героев Харькова — улица Олега Громадского — станция метро "Защитников Украины" (разворотная круговая развязка троллейбуса) — улица Олега Громадского — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — улица Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

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После завершения ремонтных работ трамваи должны вернуться на привычные маршруты.

Стоимость проезда в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте для населения остается бесплатным. Пока его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно запретили движение транспорта на части улицы 92-й бригады. Из-за аварийного ремонта теплосетей водителям придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Изменились и маршруты общественного транспорта: троллейбус №59 и автобус №52 теперь курсируют по другим дорогам. Когда движение возобновят, пока не сообщают.

Также Новини.LIVE сообщали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.

Харьков Новости Харькова проезд общественный транспорт трамвай
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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