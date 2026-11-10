Трамвай на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 10 листопада тимчасово змінять рух трамваїв №6 і 8. Зміни діятимуть із 10:00 до 15:00 на ділянці Салтівського шосе та провулка Салтівського — від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Причина — ремонт контактної мережі. На цей час для пасажирів запустять тимчасовий автобус №8.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Як курсуватимуть трамваї

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, на час ремонту трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами. Зокрема, трамвай №6 їздитиме від вокзалу Харків-Пасажирський до парку Машинобудівників.

Трамвай №8 курсуватиме за таким маршрутом: розворотне коло "Вул. Одеська" — проспект Байрона — вулиця Морозова — вулиця Георгія Тарасенка — вулиця Молочна — майдан Захисників України — проспект Героїв Харкова — вулиця Академіка Павлова — в'їзд Семиградський — вулиця Віринська — вулиця Мойсеївська — вулиця Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".

Де курсуватиме тимчасовий автобус

На період ремонту також запустять тимчасовий автобус №8. Він курсуватиме за таким маршрутом: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) — Салтівське шосе — вулиця Академіка Павлова — проспект Героїв Харкова — вулиця Олега Громадського — станція метро "Захисників України" (розворотне коло тролейбуса) — вулиця Олега Громадського — майдан Захисників України — проспект Героїв Харкова — вулиця Академіка Павлова — Салтівське шосе — Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

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Після завершення ремонтних робіт трамваї мають повернутися до звичних маршрутів.

Вартість проїзду у Харкові

Зазначимо, у Харкові проїзд у громадському транспорті для населення залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово заборонили рух транспорту на частині вулиці 92-ї бригади. Через аварійний ремонт тепломереж водіям доведеться об'їжджати перекриту ділянку сусідніми вулицями. Змінилися й маршрути громадського транспорту: тролейбус №59 та автобус №52 тепер курсують іншими дорогами. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Також Новини.LIVE писали, що міська влада перерозподіляє працівників між комунальними підприємствами, щоб забезпечити роботу тих, хто готує Харків до опалювального сезону. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію з аварійними бригадами, настрої містян напередодні холодів і плани поширити досвід міського ситуаційного центру на інші громади.