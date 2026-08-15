В Харькове сотрудник ТЦК оформил фиктивный призыв 10 мужчин

Задержан бывший и.о. начальника районного ТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

В Харькове бывшего исполняющего обязанности начальника одного из районных ТЦК и СП подозревают в фиктивном оформлении мобилизации военнообязанных. Чиновник вносил в систему "Оберіг" информацию о якобы призыве мужчин, однако на самом деле они процедуру мобилизации не проходили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

В Харькове задержали бывшего исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП. Фото: Прокуратура Украины

Фиктивный призыв в Харькове

По данным прокуратуры, подозреваемый на тот момент исполнял обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова. Он также обладал полномочиями регистратора в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Правоохранители установили, что чиновник использовал собственный электронный ключ для внесения изменений в информационно-коммуникационную систему "Оберіг".

Так, в ноябре — декабре 2025 года он, по версии следствия, изменил данные в учетных карточках 10 военнообязанных. В системе появилась информация, что мужчин якобы призвали во время мобилизации и направили для прохождения службы в воинские части.

Мужчины считались призванными

Внесенные в "Оберіг" сведения изменили официальный статус военнообязанных. В прокуратуре отмечают, что в результате таких действий все мужчины безосновательно приобрели статус призванных на военную службу и были исключены из активного мобилизационного учета. Ведь система показывала, что военнообязанные уже мобилизованы и проходят службу.

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Бывшего руководителя ТЦК взяли под стражу

Бывшему и.о. начальника районного ТЦК и СП сообщили о подозрении. Речь идет о несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно. По ходатайству прокурора суд уже избрал фигуранту меру пресечения. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Накануне Новини.LIVE писали, что в Чугуевском районе Харьковской области руководитель коммунального предприятия оформил на работу двух знакомых военнообязанных мужчин, которые фактически не работали. Взамен они получили бронирование и отсрочку от призыва.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове подозрение было предъявлено представителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал помочь с оформлением документов и прохождением ВЛК. Также в Харькове 58-летняя женщина обещала помочь военнослужащему оформить инвалидность, уволиться со службы и выехать за границу. За свои услуги женщина хотела получить почти 30 тысяч долларов. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы.