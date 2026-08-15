У Харкові посадовець ТЦК оформив фіктивний призов 10 чоловіків

Затримано колишнього т.в.о. начальника районного ТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

У Харкові колишнього виконувача обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП підозрюють у фіктивному оформленні мобілізації військовозобов’язаних. Посадовець вносив до системи "Оберіг" інформацію про нібито призов чоловіків, проте насправді вони процедуру мобілізації не проходили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

У Харкові затримали колишнього виконувача обов’язків начальника районного ТЦК та СП. Фото: Прокуратура України

Фіктивний призов у Харкові

За даними прокуратури, підозрюваний на той момент виконував обов’язки начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. Він також мав повноваження реєстратора в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Правоохоронці встановили, що посадовець використовував власний електронний ключ для внесення змін до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг".

Так, у листопаді — грудні 2025 року він, за версією слідства, змінив дані в облікових картках 10 військовозобов’язаних. У системі з'явилася інформація, що чоловіків нібито призвали під час мобілізації та направили для проходження служби до військових частин.

Чоловіки вважалися призваними

Внесені до "Оберегу" відомості змінили офіційний статус військовозобов'язаних. У прокуратурі зазначають, що внаслідок таких дій усі чоловіки безпідставно набули статусу призваних на військову службу та були виключені з активного мобілізаційного обліку. Адже система показувала, що військовозобов'язані вже мобілізовані та проходять службу.

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Екскерівника ТЦК взяли під варту

Колишньому т.в.о. начальника районного ТЦК та СП повідомили про підозру. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї, вчинену повторно. За клопотанням прокурора суд уже обрав фігуранту запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю внесення 266 тис. грн застави.

Напередодні Новини.LIVE писали, що у Чугуївському районі Харківщини керівник комунального підприємства оформив на роботу двох знайомих військовозобов’язаних чоловіків, які фактично не працювали. Натомість вони отримали бронювання та відстрочку від призову.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Також у Харкові 58-річна жінка обіцяла допомогти військовому оформити інвалідність, звільнитися зі служби та виїхати за кордон. За свої послуги жінка хотіла отримати майже 30 тисяч доларів. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі.