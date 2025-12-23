Отключение света в Харькове и по области — когда вернут электроснабжение

Энергетик работает на ЛЭП. Фото: Харьковоблэнерго

В Харькове и Харьковской области для стабилизации ситуации в энергосети утром во вторник, 23 декабря, применили графики аварийных отключений электроэнергии. В то же время в регионе продолжают действовать и графики почасовых отключений, введенные ранее.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Реклама

Читайте также:

В Харькове и в Харьковской области действуют аварийные и почасовые графики отключений

Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и объясняют, почему при применении графиков аварийных отключений нет четкого расписания с часами обесточиваний.

Как отмечается, график аварийных отключений — это вынужденная мера, которая применяется в случае дефицита электроэнергии в системе. Речь идет не о плановых работах, поэтому такие графики не содержат времени начала или завершения отключений.

Энергетики отмечают, что заранее обнародовать информацию о применении аварийных отключений невозможно. Это связано с тем, что аварийные ограничения вводятся внезапно, а данные о причинах их применения и другие сведения, которые могут дать представление о состоянии или потенциале энергетических объектов, во время военного положения относятся к информации с ограниченным доступом.

Напомним, в Украине ввели экстренные аварийные отключения света из-за массированных атак России по объектам энергетики 23 декабря.

Также недавно стало известно, как Литва передала ТЭС Украине и в чем уникальность операции.