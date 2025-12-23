Отключение света в Харькове и по области — когда вернут электроснабжение

В Харькове и области действуют аварийные отключения света
В Харькове и Харьковской области для стабилизации ситуации в энергосети утром во вторник, 23 декабря, применили графики аварийных отключений электроэнергии. В то же время в регионе продолжают действовать и графики почасовых отключений, введенные ранее.
Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.
В Харькове и в Харьковской области действуют аварийные и почасовые графики отключений
Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и объясняют, почему при применении графиков аварийных отключений нет четкого расписания с часами обесточиваний.
Как отмечается, график аварийных отключений — это вынужденная мера, которая применяется в случае дефицита электроэнергии в системе. Речь идет не о плановых работах, поэтому такие графики не содержат времени начала или завершения отключений.
Энергетики отмечают, что заранее обнародовать информацию о применении аварийных отключений невозможно. Это связано с тем, что аварийные ограничения вводятся внезапно, а данные о причинах их применения и другие сведения, которые могут дать представление о состоянии или потенциале энергетических объектов, во время военного положения относятся к информации с ограниченным доступом.
Напомним, в Украине ввели экстренные аварийные отключения света из-за массированных атак России по объектам энергетики 23 декабря.
