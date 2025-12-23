Відео
Головна Харків У Харкові та області діють аварійні відключення світла

У Харкові та області діють аварійні відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:55
Відключення світла у Харкові та по області — коли повернуть електропостачання
Енергетик працює на ЛЕП. Фото: Харківобленерго

У Харкові та Харківській області для стабілізації ситуації в енергомережі вранці у вівторок, 23 грудня, застосували графіки аварійних відключень електроенергії. Водночас у регіоні продовжують діяти й графіки погодинних відключень, запроваджені раніше.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Читайте також:

У Харкові та в Харківській області діють аварійні та погодинні графіки відключень

Енергетики просять споживачів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і пояснюють, чому при застосуванні графіків аварійних відключень немає чіткого розкладу з годинами знеструмлень.

Як зазначається, графік аварійних відключень — це вимушений захід, який застосовується у разі дефіциту електроенергії в системі. Йдеться не про планові роботи, тому такі графіки не містять часу початку чи завершення відключень. 

Енергетики наголошують, що заздалегідь оприлюднити інформацію про застосування аварійних відключень неможливо. Це пов’язано з тим, що аварійні обмеження вводяться раптово, а дані про причини їх застосування та інші відомості, які можуть дати уявлення про стан або потенціал енергетичних об’єктів, під час воєнного стану належать до інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, в Україні ввели екстрені аварійні відключення світла через масовані атаки Росії по об'єктах енергетики 23 грудня.

Також нещодавно стало відомо, як Литва передала ТЕС Україні та у чому унікальність операції.

Харків електроенергія Харківська область відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
