Главная Харьков В Харькове и области прогнозируют завтра туман и до +10 °C

В Харькове и области прогнозируют завтра туман и до +10 °C

Дата публикации 18 марта 2026 15:06
Люди гуляют во время тумана. Фото: УНИАН

В среду, 19 марта, Харьковская область будет под влиянием влажной облачной погоды. Синоптики прогнозируют небольшие осадки и туман.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Харьковской области 19 марта

В четверг, 19 марта, на территории Харьковской области будет северо-восточный ветер скоростью 5-10 м/с. Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы.

Погода в Харкові 19 березня
Температурные показатели по Харьковской области 19 марта. Фото: скриншот

Ночью по области ожидается от 0 до +5 °C, а днем воздух прогреется до +5...+10 °C.

Температурная карта Украины 19 марта. Фото: скриншот Метеопост

В Харькове 19 марта также прогнозируют небольшие осадки. Ночью и утром город накроет туман, из-за которого видимость снизится до 200-500 м. Температура в областном центре в ночные часы составит +1...+3 °C, а днем поднимется до +7...+9 °C.

Синоптики предупреждали о похолодании в Харькове и по области. В регионе будут дожди, туманы и ветер. Однако, уже известно, когда непогода отступит и наступит потепление.

Между тем в Харькове коммунальщики уже начали весенние работы на клумбах и в парках города. Появились фото первых весенних цветов, которые украшают город в первый месяц весны.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
