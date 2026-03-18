Харків У Харкові та області прогнозують завтра туман і до +10 °C

У Харкові та області прогнозують завтра туман і до +10 °C

Дата публікації: 18 березня 2026 15:06
У Харкові та області прогнозують завтра туман і до +10 °C
Люди гуляють під час туману. Фото: УНІАН

У середу, 19 березня, Харківська область буде під впливом вологої хмарної погоди. Синоптики прогнозують невеликі опади та туман.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода у Харківській області 19 березня

У четвер, 19 березня, на території Харківської області буде північно-східний вітер швидкістю 5–10 м/с. Також синоптики попереджають про туман у нічні та ранкові години.

Погода в Харкові 19 березня
Температурні показники по Харківській області 19 березня. Фото: скриншот

Уночі по області очікується від 0 до +5 °C, а вдень повітря прогріється до +5...+10 °C.

null
Температурна карта України 19 березня. Фото: скриншо Метеопост

У Харкові 19 березня також прогнозують невеликі опади. Уночі та вранці місто накриє туман, через який видимість знизиться до 200–500 м. Температура в обласному центрі в нічні години становитиме +1...+3 °C, а вдень підніметься до +7...+9 °C.

Синоптики попереджали про похолодання в Харкові та по області. В регіоні будуть дощі, тумани та вітер. Проте, уже відомо, коли негода відступаить і настане потепління

Тим часом в Харкові комунальники уже почали весняні роботи на клумбах  та в парках міста. З'явилися фото перших весняних квітів, які прикрашають місто у перший місяць весни.

погода Харків Харківська область дощ прогноз погоди туман
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

