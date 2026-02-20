В Харьковской области есть разрушения и жертвы от атак Россиии

Следственные действия. Фото: Харьковская областная прокуратура

По Слободскому району Харькова утром, 20 февраля, российские войска били ракетой, предварительно типа "Искандер-М". Кроме того, за минувшие сутки под атаками оказались и другие населенные пункты Харьковщины, есть серьезные разрушения и жертвы.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Харьковской областной прокуратуры.

Последствия российских атак по Харьковской области в течение 19 и 20 февраля

По материалам следствия, 20 февраля около 05:10 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате повреждено административное здание, пострадали автомобили, а в жилых домах выбило окна. Предварительно речь идет о применении ракеты типа "Искандер-М".

Отдельно в прокуратуре сообщили об атаке на Лозовую 19 февраля. Город, по предварительным данным, атаковали ударные беспилотники типа "Герань-2". После попаданий повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные жилые дома и автомобили.

Еще один эпизод в тот же день произошел в Солоницевской громаде. Днем 19 февраля вражеский БпЛА ударил по фермерскому хозяйству в селе Двуречный Кут. В результате атаки погибла сотня свиней, а 58-летний работник хозяйства получил травмы.

Расследование этих фактов ведут в рамках производств о военных преступлениях. Процессуальное руководство осуществляют Слободская окружная прокуратура Харькова, а также Лозовская и Дергачевская окружные прокуратуры Харьковской области.

Добавим, что в результате атаки в Харьковской области была повреждена одна из крупнейших котельных. Есть перебои с водоснабжением и отоплением.

Также в Днепропетровской ОГА назвали последствия российских атак за сутки.